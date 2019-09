James, de descartado a comodín para Zidane, ante epidemia de lesiones

En ningún equipo puede ser normal una decena de casos de lesiones cuando apenas se han jugado tres partidos en la la liga local y otros cuantos de preparación. Pasa en Real Madrid y la situación, por más difícil que parezca, podría tener un beneficiado: James Rodríguez.

Lo primero que hay que decir es que tener a Modric de baja al menos dos semanas crea un problema en LaLiga, este sábado (contra Levante) y el próximo miércoles, de visita a PSG, por Champions League. Eso obliga a pensar en dos opciones: acomodar a uno de los sanos en el lugar de Modric sin tocar el libreto, o de entrada cambiar de módulo.



El rompecabezas de Zidane es complejo pues en la nómina solo tiene cuatro mediocampistas que son Modric, Casemiro, Valverde y Kroos: el primero lesionado, los otros dos recién llegados de la pausa de selecciones y con necesidad de descansar y, al final, solo el alemán está disponible.



Según el diario marca de España, el plan A de Zidane era jugar con Kroos y Modric en el medio, con Lucas y James por los costados. Si el DT insiste en ese plan, sería cuestión de tener a Casemiro en lugar de Modric y ya está.



Pero un posible plan B sería pasar a un 4-4-2 con Benzema y Hazard como delanteros y Bale y Lucas por las bandas, esquema que sacrificaría a James.



La buena noticia para Zidane, que ha visto de primera mano la excelente disposición del colombiano, es que conoce la posición de Modric y recientemente la ocupó en Bayern Múnich, y podría utilizarlo ahí. Pero además, el francés sabe que James es hábil por la punta derecha y querría ver el tándem con Hazard, otro que parece haber superado su lesión y que no tuvo acción en la fecha FIFA, pensando en la Champions más que en LaLiga. Es tentador saber cómo se entenderán los talentosos zurdos, ahora que ambos están habilitados...



El problema que se presentía



La situación de las lesiones no es una preocupación nueva para el Madrid, que ha visto caer a diez de sus efectivos en la enfermería por problemas físicos.



La confección de la nómina preocupa desde el cierre del mercado de verano, cuando solo quedaron cuatro jugadores puros en el medio (Casemiro, Kroos, Modric y Valverde) y dos mediapuntas como Isco y James, que pueden dar una mano pero tienen características muy ofensivas... eso por no mencionar que suelen ser víctimas de dolencias físicas.



Las salidas de Ceballos y Llorente elevaron las opciones de Van de Beek del Ajax, pero Zidane se obsesionó con un Pogba que no llegó y le bajó el pulgar a un hombre joven que bien pudo dar una mano. Ahora todo es un dolor de cabeza que no se sabe bien cómo curar.