James en su laberinto: el lío sin solución que enfrenta Real Madrid

Por si hiciera falta pimienta a la novela del futuro de James Rodríguez, una humillante derrota del Real Madrid se atravesó en la pretemporada y disparó una pregunta que ya muchos se hacían en España: ¿realmente se pueden dar el lujo de prescindir del colombiano?

Aunque estuviera a miles de kilómetros de Estados Unidos, la derrota 7-3 que sufrió el equipo 'merengue' el pasado viernes contra Atlético de Madrid, puede marcar un antes y un después en el futuro de James.



Aunque se decía que estaba muy bien encaminada la llegada del jugador a la disciplina de Diego Simeone, la prensa española asegura ahora que esa posibilidad se complicó.



"La realidad en estos momentos es que existe pesimismo en el Atlético sobre el posible fichaje del mediapunta. Tienen la sensación, en definitiva, de que finalmente no llegará al equipo ante la dificultad que está poniendo el Real Madrid por venderle a un jugador a un equipo que, por si fuera poco, pasó por encima de ellos en el amistoso de Nueva Jersey. Algo que dificulta todavía más su fichaje pese a que este encuentro sirvió para un encuentro con Florentino Pérez de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo", afirma el diario Marca en la edición que circulará este lunes.



Según el medio, la situación tiene a James como preso de la situación: "el laberinto en el que vive instalado un James atrapado entre un Atlético que le quiere pero de momento no le puede tener, su voluntad de jugar donde parece que no le dejarán hacerlo y un Real Madrid que prefiere no reforzar a un rival directo como el Atlético pese a que su técnico, Zidane, no cuenta con él".



En opinión del diario AS, el panorama, que parecía sencillo, cambió por culpa del 7-3 y lo puede poner, de rebote, en el Calcio de Italia: "La difícil situación de James para ir al Atlético (Ya lo dijo Gil Marín, "Todo depende de Florentino" y Florentino no está por la labor) hace que el que se esté frotando las manos sea Ancelotti. James tiene ahora más posibilidades de terminar en su Nápoles".



Es tan compleja la situación que este lunes 29, cuando James debería ponerse a órdenes de Zidane en Real Madrid, no hay ninguna certeza. Nadie lo espera en la casa 'merengue'... ¿para qué volver?