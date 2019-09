Quintero va tras huella de James, único colombiano ganador del Puskas

Este lunes se entrega en Milán el premio Puskas y en la lista de candidatos vuelve a aparecer la anotación de un colombiano, Juan Fernando Quintero, una joya que le anotó a Racing en la Superliga argentina.

La competencia no es sencilla pues hay que superar a Lionel Messi y su gol al Real Betis en el 4-1 del pasado marzo, y al húngaro Dániel Zsóri, en el Debrecen-Ferencvaros del campeonato húngaro.



Quintero, sin embargo, tendrá la inspiración de un compatriota y amigo personal, James Rodríguez, el único colombiano que ha tenido el posar con el galardón al autor del gol más bello de la temporada.



Tal vez no hay que esforzarse mucho para recordar ese 28 de junio de junio de 2014, cuando en el mítico estadio Maracaná, el zurdo recibió el balón en el pecho de espaldas al arco y, sin dejar caer la pelota, se volteó para patear con la pierna zurda, un riflazo que superó al arquero Fernando Muslera. Fue un triunfo 2-0 que clasificó a Colombia a los primeros cuartos de final de su historia en una Copa del Mundo. Uno de esos instantes que no se olvidan con facilidad:

Primer gol de James a Uruguay

Un mediavuelta espectacular de James.

Ahora Quintero está a punto de seguir los pasos de su amigo James, con quien coincidió siendo ambos unos niños en Colombia, jugó dos Mundiales (Brasil y Rusia) y ahora podría entrar en los libros de historia, ambos por cuenta del talento de sus respectivas piernas zurdas.