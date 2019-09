Agridulce fin de semana para los jugadores de la Selección Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia en las ligas de todo el mundo siempre han destacado por su buen nivel, sin embargo, algunos no la pasaron tan bien debido a las derrotas de sus equipos, mientras que otros fueron estelares en resultados importantes para las camisetas que defienden. Este es el balance de los jugadores convocados por Carlos Queiroz este fin de semana.

Varias sorpresas se dieron en una nueva jornada de fútbol para los colombianos, por ejemplo, la suplencia de Radamel Falcao, que tan solo jugó tres minutos en el empate de Galatasaray de Turquía. Por su parte, James Rodríguez tuvo una actuación destacada y fue elogiado por la prensa de España y su técnico Zinedine Zidane.



Así les fue a los colombianos este fin de semana:

Arqueros



David Ospina: reapareció como titular en el partido que Napoli le ganó 4-1 a Lecce. Tuvo una actuación destacada, con atajadas que mostraron su buen estado de forma.



Álvaro Montero: fue titular en la derrota de Deportes Tolima contra equidad en la fecha 12 de la Liga II-2019. Tuvo una actuación buena a pesar de que su equipo perdiera.



Aldair Quintana: fue suplente con Atlético Nacional y no tuvo minutos en la victoria verdolaga.

Dávinson Sánchez: no fue convocado por el técnico de Tottenham, Mauricio Pocettino, en la derrota de su equipo 2-1 contra Leicester.



Yerry Mina: jugó los noventa minutos con Everton, pero se hizo un autogol y se vio inseguro en la zona defensiva. Tuvo una mala calificación en este partido.



Santiago Arias: fue suplente en el empate de Atlético de Madrid contra Celta de Vigo. No vio minutos y parece condenado a no tener muchos minutos esta temporada.



Stefan Medina: jugó los noventa minutos en la victoria 3-2 de Monterrey sobre puebla y es titular indiscutible.



William Tesillo: jugó como central los noventa minutos en la victoria de León de México como visitante sobre Necaxa.



Óscar Murillo: el defensor central jugó los 90 minutos en la goleada de su equipo, siendo pilar fundamental de su equipo gracias a su velocidad y seguridad.



Johan Mojica: no fue tenido en cuenta para el partido que Girona le ganó a Unión Deportiva Las Palmas, en la segunda división el fútbol español.



Frank Fabra: no fue convocado por Gustavo Alfaro para el partido contra San Lorenzo de Almagro. Se ha visto relegado y le costado retomar su nivel luego de recuperarse de la lesión que lo alejó del Mundial de Rusia 2018.

Wílmar Barrios: sigue siendo el pilar en marca de Zenit, y este fin de semana jugó 78 minutos en la victoria de su equipo 5-0 contra Rubin Kazan.



Jorman Campuzano: estuvo en el banco de suplentes y no tuvo minutos en la victoria de Boca Juniors de vistante contra San Lorenzo de Almagro.



Juan Guillermo Cuadrado: fue titular y fundamental para la remontada de Juventus contra Hellas Verona. Le cometieron una falta en el área que pitaron como penal, para que Cristiano Ronaldo anotará el gol de la victoria.



Jefferson Lerma: no fue convocado por su entrenador en la victoria de Bournemouth como visitante contra Southampton en la Premier League.



Daniel Muñoz: fue titular con Atlético Nacional y fue un remate de larga distancia suyo el que propició el empate verdolaga, en la victoria contra Deportivo Pasto.



James Rodríguez: fue titular y tuvo una notable actuación que fue elogiada por su técnico Zinedine Zidane y por la prensa deportiva española. Fus sustituido en el minuto 76 en la victoria de Real Madrid como visitante sobre Sevilla.



Mateus Uribe: fue titular y jugó los noventa minutos en la victoria de Porto, que dejó como líder a los dragones. Uribe sigue afianzándose como el eje central del medio campo.



Yairo Moreno: jugó los noventa minutos con León de México. Jugó como lateral izquierdo y tuvo una actuación destacada para su equipo.

Atacantes:



Roger Martínez: estuvo 88 minutos en el terreno de juego, en el empate de América de México 2-2 con Queretaro. Tuvo una participación destacada en el partido, jugando como extremo por izquierda.



Luis Díaz: la figura de su equipo. Fue titular y es inamovible para el técnico de Porto, sin embargo, fue sustituido en el minuto 67 del partido para que descansar, pues también jugó entre semana por Champions League.



Sebastián Villa: fue titular y todos los ojos estuvieron sobre él, luego de que Gustavo Alfaro lo enviara a entrenar diferenciado para mejorar su definición. Tuvo un buen partido y fue sustituido en el minuto 76 del partido.



Radamel Falcao: de manera sorpresiva no fue tenido en cuenta por el técnico de Galatasaray y estuvo en el banco de suplentes. Entró en el minuto 87 de partido, después de que le empataran a su equipo.



Duván Zapata: jugó los noventa minutos en el empate de Atalanta 2-2 con Fiorentina. Su equipo no generó muchas opciones, sin embargo, supo fabricarse algunas oportunidades y fue incisivo en el juego.



Alfredo Morelos: anotó en la goleada de Rangers de Escocia. Se vió muy rápido y potente, sobre todo en la acción de gol, donde le ganó al central en un mano a mano basándose en su fuerza física.



Rafael Borré: fue titular con River Plate y jugó los noventa minutos, dejando una mejor impresión que el partido anterior, por el que fue muy criticado en Argentina.



Jhon Córdoba: fue titular en la derrota de su equipo contra Bayern Munich. No pudo hacer mucho debido a la presión del equipo dirigido por Kovac y fue sustituido en el minuto 71 del partido.



Luis Fernando Muriel: fue titular en el partido de Atalanta donde el equipo de Bergamo empató sobre el final. No tuvo una destacada actuación y fue sustituido en el minuto 56.