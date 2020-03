¿Y ahora qué pasó? Nuevos problemas en la relación James-Zidane

Continúa la novela entre James y Zidane en el Real Madrid. Según David Sánchez, periodista español de ‘Radio Marca’ en una charla con Gol Caracol, el volante colombiano vive una etapa “muy extraña” desde que el francés está en el banquillo y por eso se especula en toda España que el problema atraviesa por “algo personal porque en lo deportivo no es”.



Recordemos que en la presente temporada James ha disputado 13 partidos, ocho de ellos como titular.



El periodista asegura que al iniciar la temporada se hablaba mucho de una ‘reconciliación’ entre jugador y DT por el buen rendimiento que demostró James en el Bayern Munich, equipo en el que militó por dos temporadas. A pesar de ello, el tiempo pasó, las lesiones llegaron y esa alegría que había en el principio fue desapareciendo.



“Son dos personas que no se terminan de entender y él dejó de entrar en los planes del técnico algunas veces por temas físicos, o deportivos en otras ocasiones; pero Zidane no cuenta para nada con James Rodríguez”, aclaró.



Ese olvido que vive el volante de la Selección Colombia en el Real Madrid es alarmante pues ya son, con esta, tres temporadas que Zidane lo deja de lado en los momentos cruciales e importantes de la temporada, fuer en los clásicos y la ida de Champions frente al City. “Zidane pocas veces ha confiado en James, sobre todo en esta etapa. Tienen poca sintonía deportiva”

Es por esto que desde España se cree que el problema va más hacia temas personales que futbolísticos pues Sánchez afirma que “cuando ha jugado ha tenido un aceptable rendimiento”. Es más, señala también que el futbolista de 28 años regresó a Madrid por un llamado de Lopetegui, después pasó lo que pasó y aún así quiso quedarse para luchar un lugar en el primer equipo.

Al final el mensaje no fue alentador para el 16, la prensa considera que la siguiente temporada James no será más jugador del conjunto merengue “si Zinedine Zidane sigue siendo técnico del Real Madrid, no nos engañemos”. Lo anterior se refuerza aún más teniendo en cuenta la posibilidad de ir a la Premier con Wolverhampton, equipo donde tiene gran influencia su agente Jorde Mendes.