¿Preocupación por James en el mercado? Dejó Bayern y se desvalorizó

Suerte que está concentrado en la Selección Colombia y la Copa América pues nno son favorables las noticias para James Rodríguez en Europa.

La última valoración que hizo el portal Transfermarket reveló que su cotización se redujo hasta 15 millones de euros, es decir que pasó de costar 60 millones a su llegada al Bayern, en 2017, a alcanzar un poco más de 40 millones actualmente.



La situación es compleja pues se convierte en el jugador que más bajó su precio en el mercado en toda la temporada de la Bundesliga, en la cual el jugador mejor valorado fue Jordan Sancho, del Borussia Dortmund, quien supera los 100 millones de euros.



James no se ha mostrado preocupado por su salida del Bayern, que fue una solicitud expresa suya a la dirigencia, consciente de que no estaría en los planes de Niko Kovac.



Su empresario Jorge Mendes trabaja en las alternativas que pasan por el Real Madrid, club con el que tiene contrato hasta 2021 y que espera venderlo por una cantidad cercana a los 60 millones de euros.



El mercado italiano especula con un posible fichaje por Nápoles, pero por ahora no hay nada oficial.