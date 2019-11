James y una película que ya protagonizó: Zidane armó equipazo sin él

Se dice siempre que las segundas partes de las buenas historias nunca fueron buenas... ¿qué decir que aquellas que desde el principio no se salvaban?

Esa debe ser la duda de James Rodríguez hoy, tras comprobar que, igual que en la temporada 2016-2017, Real Madrid ha construido un equipo lo suficientemente fuerte para no necesitarlo. No importa cuánto se esforzara él en su trabajo diario, no influyen todos los sacrificios propios o incluso los de la Selección Colombia para darle oportunidad de consolidación, no vale ni siquiera apelar a su indiscutible talento.



El último triunfo blanco, un contundente 3-1 contra Real Sociedad, confirmó la recuperación de los blancos y más que eso: dejó claro que otra vez eñ técnico Zinedine ha conformado un equipo muy fiable que puede aspirar a los títulos grandes de la temporada.



La mano del francés y ese olfato para ubicar nuevos talentos, que ya en el pasado lo convirtió en uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo, se ha notado ahora con dos hombres definitivos: Fede Valverde y Rodrygo. Ambos vienen de ser titulares en el bernabéu, pero ya se habían convertido en piedras angulares de un equipo que tenía serias dudas en su zona medular, pero que, con la juventud, energía y despliegue de los jóvenes, no ha vuelto a pasar angustias.



"Esta vez le ha costado más que cuando debutó en el cargo hace ya tres años, pero el resultado ocho meses después de iniciar su segunda etapa es innegable: a la hora de la verdad, el Madrid empieza a coger vuelo. Zidane ha vuelto a demostrar que es más que un entrenador. Quizás no sea el mejor ténica y tácticamente, pero su mensaje termina llegando a los jugadores y con sus decisiones termina transformando a sus equipos", afirma el diario español Marca sobre la actual versión de los 'merengues'. Resumen de las buenas sensaciones que dejaron en el olvido las dudas del inicio de la temporada.



El uruguayo Valverde, de 21 años y hecho en Peñarol, y el brasileño Rodrygo, de 18 y joya del Santos, llegaron para completar la renovación de la plantilla, el primero destinado a una unidad B y el segundo incluso con ficha del Castilla, donde se suponía que completara su adaptación. Pero ante la epidemia de lesiones -especialmente una con la gravedad de la de Asensio- y el bajo nivel de aquellos que brillaron en el exitoso pasado blanco, el DT volvió a mostrar su talento para descubrir y mantener a quienes parecían fuera de los planes.



Valverde desplazó a Kroos y Modric y Rodrygo se quedó con el lugar destinado para Vinícius, Lucas, Isco, Bale y claro, James.



La de Valverde fue la misma historia de Casemiro en 2016: nadie veía lo que pare él era la base de su proyecto: tres Copas de Europa de la mano del brasileño le darían la razón. El de Rodrygo parece ser el camino que antes recorrió Asensio: la promesa precoz que hacía goles definitivos.



Para redondear el equilibrio de este nuevo esquema tipo del Madrid, la defensa ha vuelto a ser confiable: "Sólo ha encajado 10 goles en LaLiga tras 13 partidos disputados y Courtois ya ha batido el récord de imbatibilidad de Keylor Navas en el Real Madrid", recuerda Marca. Es, ciertamente, un equipo que no necesitará mayores modificaciones en el futuro cercano.

Otra vez condenado a la 'Unidad B'

Al comienzo de la temporada, un James sacrificado, disciplinado hasta el límite, entregado a la misión de convencer a Zidane de que esta vez sí sería imprescindible, asumía las funciones de marca en el mediocampo cuando la crisis lo exigía y parecía abrirse espacio ante la lesión de Hazard en su faceta definitiva de atacante. Pero fue un espejismo pues, cuando pudo, Zidane de nuevo lo relegó y, tras mantenerlo entre los titulares al inicio, lo sacó 4 partidos sin mayor justificación y lo perdió por obligación dos veces por lesión. Esta última, que sufrió en su regreso a la Selección Colombia, amenaza con sacarlo de la baraja hasta cuatro semanas...



Hoy parece destinado a lo que llaman en España la 'Unidad B', que no es otra cosa que una nómina alterna de alto nivel para garantizar resultados mientras el once de gala pelea los títulos.



En 2017, cada titular tenía su suplente de lujo: Keylor tenía a Casilla; Carvajal a Danilo, Varane a Vallejo, Ramos a Nacho, Marcelo a Theo; Modric a Kovacic, Casemiro a Llorente, Kroos a Isco y ocasionalmente a James; Bale a Lucas, Benzema a Morata, Cristiano a Asensio -y muy pocas veces también a James-.



La historia si se quiere es igual, o peor para el colombiano, pues Valverde y Rodrygo lo superan en juventud y garantizan el recambio, Hazard es un inamovible, Bale no termina de desocupar una plaza entre los fijos de Zidane y los espacios se achican, día a día, para el colombiano, cuyo físico tampoco ayuda mucho y lo mantiene demasiado cerca de las lesiones.



Aun así, aunque suene a consuelo de tontos, James no es el único que parece condenado a la Unidad B: Isco, Lucas, Bale, Vinícius, Mendy, Jovic, Militao... Son todos nombres estelares sin cupo en el equipo indiscutible de Zidane. Pero todos, al menos por ahora, más cerca del banquillo que de la cancha.