¿Qué tan bueno es que James Rodríguez llegue a Napoli?: pros y contras

Luego de que James Rodríguez no fuera comprado por el Bayern de Múnich, el nombre del colombiano se convirtió en uno de los más sonados en los rumores del mercado europeo. Lo primero que se dijo fue que volvería al Real Madrid para una segunda oportunidad, versión que duró poco porque Zinedine Zidane regresó al banquillo técnico y lo descartó de plano. Luego sonó para equipos de Inglaterra, como Liverpool, Manchester United y Arsenal, pero parece que su empresario, el portugués Jorge Mendes, no tuvo mucha cercanía con la Premier League. Así, en el último mes las posibles opciones se delimitaron a dos equipos: Napoli y Atlético de Madrid.

Sin embargo, todo parece indicar que será el equipo italiano el que ganará la puja por el colombiano, pues viene en negociaciones con el Real Madrid desde hace mucho más tiempo que el cuadro colchonero. Además, se ha vuelto casi una obsesión para Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto napolitano, quien lo quiere tener por tercera ocasión bajo su dirección. Y aunque el ‘10’ de la Selección no es el que toma la decisión definitiva, sí ha dado pistas de sus deseos de llegar al Napoli.

Más allá de que todos los caminos de la carrera de James parezcan conducir a Nápoles, analizamos los pros y los contras de su posible fichaje con el Napoli, que sería su quinto equipo, y su quinta liga, en el fútbol europeo.

Pros

- Carlo Ancelotti. Es el técnico que más paciencia le ha tenido a James y que mejor provechó sacó del colombiano desde que fue goleador del Mundial de 2014. Lo tuvo en Real Madrid y Bayern de Múnich y siempre le dio confianza.

- Nápoles. Tal vez la ciudad más futbolera y apasionada de la Serie A. Podría ser un ídolo que mueva las masas, como Diego Maradona o Marek Hamsik. Los medios lo medirán por su rendimiento deportivo; sin ser tan tranquila como Múnich, no vivirán pendientes de su vida personal, como lo hicieron en Madrid.



- El estilo del fútbol italiano. No tiene la rapidez de Alemania, se juega con más espacios pues el ‘catenaccio’, que era la fortaleza defensiva del ADN de la liga, está perdiendo vigencia. Así que James podría mostrar su talento en un campeonato que está tratando de ser más abierto en su juego para atraer a los aficionados.

- Con un compatriota y amigo. Desde que llegó a Europa, los momentos de mayor estabilidad en la carrera de James fueron en Porto y Mónaco; allí compartió con Fredy Guarín y Falcao García. Esta vez, podrá estar junto a David Ospina, quien le ayudará a adaptarse al ambiente en Italia; además, más que un compañero, el arquero es un amigo y es familia.



- La Champions. Llegará a un equipo que estará en la competición más importante del continente y lo hará directamente en fase de grupos. El hecho de estar en la élite, y de luchar por llegar lejos, es una motivación y una vitrina para el colombiano.



Contras

- La Serie A. Es una liga venida a menos entre las grandes de Europa. Está por debajo de España, Inglaterra e incluso Alemania. Sus equipos no están acostumbrados a llegar muy lejos en las competiciones europeas y los partidos locales han perdido atractivo, por eso buscan volver a llamar la atención con fichajes como los de James, o Cristiano Ronaldo hace un año.



- La demora en el fichaje. Se ha convertido en un novelón, en un tira y afloje, y en una tratativa muy larga para cuadrar cifras y opciones de pago por el volante creativo. Así, James no ha podido hacer su pretemporada y eso podría pasarle factura en este semestre.



- Juventus. A diferencia de ligas como la española o la alemana, que parece siempre tener a los dos candidatos de costumbre al título, en Italia la Serie A tiene dueño. La Juventus lleva siete títulos consecutivos y aunque Napoli ha hecho todo por pelearle el liderato, el equipo de Turín termina imponiéndose por amplio margen.