James, a firmar la paz con Zidane para un buen regreso a Real Madrid

En España dan como un hecho que James Rodríguez volverá al Real Madrid, para cumplir su segundo ciclo en el equipo merengue y tratar de convencer a su entrenador, Zinedine Zidane, quien no lo tenía en cuenta para esta temporada, pero las lesiones de varios jugadores, así como los malos resultados de pretemporada, obligan al francés a contar con el colombiano, que pertenece al club y que terminó una cesión de dos años en el Bayern de Múnich alemán.

El mediocampista colombiano sonaba para reforzar al Napoli italiano, pero Florentino Pérez, presidente del Madrid, no estaba de acuerdo en tantas condiciones que ponía el club azzurri para conseguir al creativo, que no quería pagar lo que pedía el merengue y pretendía una cesión con opción de compra a plazos.



James también sonó en las últimas semanas para el Atlético de Madrid, y parecía que las negociaciones iban bien adelantadas, pero después de que el colchonero humilló al Real por 7-3 en amistoso de pretemporada, en la casa blanca ni se les ocurre reforzar al rival de patio y exponerse a la ley del ex en competición oficial.



Más allá de las condiciones en las que pueda volver James al Madrid, más por necesidad que por convicción, y casi por imposición del presidente, lo primero que debe hacer el cafetero es zanjar cualquier diferencia con su entrenador. Con Zidane quedaron asperezas por limar y es momento de evitar más rumores, alejamiento y problemas a futuro.



Hace dos años se dijo que Zidane no gustaba futbolísticamente del colombiano, que es algo normal. Pero los rumores indicaron también desentendimientos entre entrenador y jugador; el volante habría hecho comentarios sobre Zidane y esos comentarios de vestuario llegaron a oídos del entrenador, desde ahí las diferencias, según se comentó en su momento.



El pasado es pasado, y la tarea ahora es firmar la paz, para que James pueda empezar de cero con Zidane, no tenga ninguna desventaja diferente a la de llegar tarde a la pretemporada, y ganarse su oportunidad en el día a día.