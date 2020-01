James volvió y jugó 80 minutos: chispazos y opciones sin concretar

Real Madrid ganó por 3-1 contra Unionistas en la Copa del Rey y tuvo el regreso de James Rodríguez, el colombiano que fue titular en el partido por decisión de Zinedine Zidane.



El '10' de la Selección Colombia tuvo su primer juego como inicialista desde octubre, fecha en que se lesionó y estaba ausente. A inicio de año jugó 15 minutos en la Supercopa de España contra Valencia, pero por fin volvió a tener participación.

El colombiano tuvo un flojo juego y estuvo por las dos bandas. Primero, los 45 iniciales, estuvo como volante por la zona derecha e incluso tuvo un remate que se estrelló en el travesaño al minuto 36. En el primer tiempo, James Rodríguez tuvo una mejor cara y mostró condiciones, pues centró el balón que terminó en el primer gol del partido, aunque no fue asistencia suya por rechazo de un defensor rival.



La segunda mitad fue más silenciosa y generó que saliera del partido. Al minuto 49 recibió un balón dentro del área y quedó solo frente al portero de Unionistas, pero el colombiano no logró rematar de buena manera y terminó desaprovechando este ataque.



Tras esta acción, el futbolista no logró intervenir más en el juego y fue reemplazado al 80 por Isco, quien es de los principales para Zinedine Zidane.



James, quien volvió a la titular, no tuvo un juego brillante pero cumplió con lo necesario para enfrentar a un equipo de poco nombre como Unionistas. Lo bueno, es que empieza a mostrar fútbol de nuevo y que se recuperó al 100% de sus molestias muscuales.