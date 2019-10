La charla de Arias con James por el interés del Atlético de Madrid

Santiago Arias no vive un buen momento en España con su club: Atlético de Madrid. El colombiano está de suplente y ha tenido muy pocos minutos con la llegada de Trippier al equipo español, tema que también le afectó en la Selección Colombia.



El lateral derecho no ha sido convocado por Carlos Queiroz desde la Copa América y no ha tenido llamados en los últimos cuatro partidos de la fecha Fifa.

Por otro lado, el colombiano habló en 'El Partido de la Una', en Madrid, y contó su relación con Trippier.



"Tengo una buena relación con Trippier. Es una competencia sana. Hay que respetar eso, nunca hay que desear nada malo a nadie. Más en lo personal, hablamos en inglés, aprendí en Holanda. Lo importante es hacer buen equipo. Que juegue el que esté mejor. Tiene buenas virtudes, se puede aprender de todos", comentó.



También, el futbolista que pasó por PSV, mencionó que habló con James Rodríguez cuando existía el rumor de que el futbolista del Real Madrid era buscado para ser fichado por el conjunto colchonero: el Atlético.



"Hablamos sobre el Atlético. Le pregunté si eran ciertos los rumores y le expliqué cómo eran las cosas aquí, pero poco más. Había opciones, pero no se habló mucho más del tema porque era una cosa de clubes", finalizó.