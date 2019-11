Otra más para James: el triste recuerdo de su única lesión de rodilla

James Rodríguez se habría lesionado y no estaría en el partido de la Selección Colombia contra Perú el próximo viernes. Tras sus entrenamientos, con normalidad, el colombiano habría tenido una molestia en su rodilla que lo sacó del encuentro y no estaría en el juego.



De cerca de 22 lesiones que ha tenido el futbolista colombiano, solamente ha sido una en su rodilla, pero sí que la pasó mal. Curiosamente, fue hace un año.

Cuando el futbolista estaba en el Bayern Múnich, exactamente hace un año, el 14 de noviembre de 2018, el futbolista sufrió una lesión de rodilla que lo sacó por cerca de 40 días.

¡Malas noticias! ☹ @jamesdrodriguez sufrió un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda en el entrenamiento del martes.



¡Pronta recuperación, James!

, por su parte, sufrió un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda y preocupó bastante por la gravedad de esto. Incluso, se pensaba que podía comprometer el ligamento cruzado anterior, pero por fortuna para él no fue tan grave.



Lo que sí es cierto, es que la única lesión de James Rodríguez en su rodilla fue con el Bayern Múnich, justamente cuando estaba en su mejor momento. Ahora, se esperan resultado y que, tal como la anterior, no sea grave y no dure más de 40 días por fuera.