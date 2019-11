Se le va el mundo encima a James: nueva crítica de exjugador del Real

Si bien James Rodríguez no ha sido convocado y no ha entrenado mucho en los últimos días con Real Madrid por una molestia física, como lo confirmó Zidane, sí fue llamado a la Selección Colombia y regresó al seleccionado nacional. Sin embargo, sus días en el cuadro blanco no son los mejores.



Primero, el colombiano se fue antes de que se acabara el partido en el 0-0 del Madrid contra Betis y luego llegó muy sobre el tiempo a la goleada del club contra Galatasaray. Si bien no estaba convocado en ninguno de estos, podría ser sancionado por 'falta al reglamento interno del club'.

Pedja Mijatovic, jugador blanco en la década del 90, no tomó con mucho agrado esta acción del colombiano y lo criticó fuertemente en España, poniendo en duda su profesionalismo.



"No parece realmente profesional y quizás sea una falta de respeto. No sé cómo son ahora las reglas internas, pero hay que estar ahí, saludar, hacer grupo", comentó Mijatovic en 'Carrusel Deportivo de la Cadena SER'.



Ahora, el colombiano podría tener una sanción en el merengue por irse antes de tiempo, pues el 'reglamento' dice que los futbolistas deberían esperar al menos 10 minutos tras acabarse el partido.