Napoli y Real Madrid reanudaron conversaciones por James, según prensa

Una cosa piensan en España y otra, radicalmente distinta, aseguran desde Italia sobre el futuro de James Rodríguez.

Según el diario Corriere dello Sport, el hecho de que el colombiano haya sido convocado por Zidane y se perfile ahora como titular contra Valladolid por la ausencia de Modric, no implica que haya dejado de interesarle al Napoli.



"Se espera que algo suceda. Están de acuerdo Napoli y quizás también James Rodríguez pero, por supuesto no, Florentino Pérez", asegura el prestigioso medio.



El presidente de Real Madrid, según la versión, "se mantiene indestructible y firme, incluso a costa de tener que pagar otros seis millones y medio de euros (netos) por un jugador que Zidane no sabe cómo usar o no quiere", añade.

Justamente, en las últimas horas medios italianos aludieron a un viaje de Jorge Mendes, agente de James, a Madrid, para tratar de manera definitiva la cesión y compra obligatoria que propone Napoli por el talentoso zurdo, aunque Florentino solo quiere negociar con pagos totales en este mercado, sin plazos de ningún tipo.



Esa posición, más la del propio agente, que buscaría una comisión millonaria, serían los puntos a discutir.

La situación agrega presión a James, quien por ahora solo puede concentrarse en convencer a Zidane de darle una oportunidad en LaLiga, ahora que faltan jugadores como Brahim, hazard, Asensio y Modric, todos en posiciones que él conoce y en las que puede responder.



El mercado se sigue moviendo y, en cualquier momento, puede traer noticias para el colombiano...