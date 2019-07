Real Madrid se pone duro con Napoli en el caso de James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez en el fútbol europeo sigue siendo una situación de tire y afloje. El volante colombiano solo sabe que el Bayern Múnich no lo compró y el Real Madrid tiene en sus manos su destino. En Italia, el Napoli lucha incansablemente por contratarlo, aunque en las últimas semanas han vinculado al ‘10’ con equipos como Atlético de Madrid.

En las últimas horas, la prensa italiana insiste en que las negociaciones por James se habrían estancado. Según ‘Il Roma’, el Real Madrid se ha puesto duro y no bajará sus pretensiones económicas para sacar provecho de la salida del colombiano.



Florentino Pérez, presidente merengue y un viejo zorro en el mercado europeo, no estaría dispuesto a dejar ir a James si no le pagan los 42 millones de euros que exige. Es esa suma, no hay otra, pues no tiene afán de vender al colombiano, a pesar de que ya Zinedine Zidane le avisó que no lo tendrá en cuenta.



Desde Napoli consideran que 42 millones es un precio excesivo, pues incluso Bayern no los quiso pagar a pesar del talento innegable del ‘10’ cafetero. Por eso, Aurelio de Laurentiis, presidente del equipo italiano, también tendrá la suficiente paciencia para poder llegar a un acuerdo por Rodríguez Rubio.



Incluso acudirían a Jorge Mendes, representante de James, para que interceda por Napoli ante el Madrid. La idea de De Laurentiis es llegar a un acuerdo en una operación que esté por debajo de los 40 millones de euros y que el equipo italiano tenga la posibilidad de pagar en uno o dos años, para no desfasarse y tener así un equilibrio económico.