'Pataletas' futbolísticas que ha tenido James en su carrera deportiva

James Rodríguez, jugador del Real Madrid, habría tenido otra actitud criticada por una supuesta charla con Carlos Queiroz en Europa, hablando de la Selección Colombia y la convocatoria para Eliminatorias a Catar 2022.



Esta 'pataleta' se suma a otras más que el futbolista ha tenido en tema deportivo, pues ahora no iría a la Tricolor si no es titular, según contaron en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Actitudes criticadas:

No ir a la Selección Colombia. Según contaba el medio antes mencionado, Queiroz habría mencionado que no le garantizaba la titularidad, pero la respuesta del futbolista habría sido que no iría si no es titular. Por otro lado, se recuerda el supuesto pacto que generó polémica en Colombia en las pasadas fechas Fifa, pues se rumoraba que el colombiano no habría ido a la convocatoria para ganarse un lugar en la plantilla de Zidane, en Real Madrid.



En Bayern Múnich, 'Bild' reveló varias actitudes que no gustaron. Una de ellas fue cuando llegó Niko Kovac, que no empezaba teniendo buenos resultados y James tenía menos minutos. En uno de esos partidos, el medio alemán contó que James le habría dicho al entrenador que 'no estaban en Frankfurt', haciendo referencia a que el DT venía de allí.



También, en el club bávaro, 'Bild' publicó que tuvo una pequeña disputa con el director deportivo: Hasan Salihamidzic. Tras un partido, el directivo fue a darle la mano y el colombiano no habría respondido el saludo, a lo que Hasan Salihamidzic respondió: 'te estás equivocando'.



Finalmente, ha estado todo el tema de Zinedine Zidane desde que llegó al Real Madrid en 2014. Los problemas, en ese entonces, marcaron una estrecha línea entre ellos y en España se hablaba de una actitud de James.