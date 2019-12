Zidane se acordó de James y dio detalles de su actualidad en el Madrid

James Rodríguez no estará en el último partido del año del Real Madrid contra Athletic este domingo, pues no alcanzó a estar a punto luego de su lesión.



A pesar de haber entrenado a la par del grupo, el futbolista no estará y ahora deberá esperar al próximo año para volver a tener minutos y ganarse la confianza del entrenador francés, quien habló de él en la rueda de prensa.

"James está en ello (en su recuperación), poco a poco trabajando mucho. Ahora está cada día mejor. Tú verás la convocatorias de mañana (no entró). Queremos recuperar a James. No sé cuándo ni cómo, pero él está en ese proceso", dijo Zidane.



Ahora, vienen las festividades y el 'parón' en España, por lo que el conjunto madrileño hará un descanso y el colombiano tiene más tiempo para ponerse a punto física y futbolísticamente.