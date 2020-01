Golpe de realidad: James saldría del Madrid por reducción de nómina

James Rodríguez lo sabe pero no por eso se resigna: está en la lista de transferibles del Real Madrid.

No es una novedad pero sí se ha ido transformando en una realidad cada vez más cierta para el colombiano, pues el equipo 'merengue' mantiene su ritmo de fichajes, recupera jugadores que no habían estado disponibles, el técnico se casa cada vez más con un once titular fijo y así, los caminos para quedarse se hacen cada vez más estrechos.



Un reporte del diario Marca de España asegura que actualmente hay un superávit pues, si llegan Van de Beek y Reinier, tal como se espera, serán 36 jugadores a disposición y con contrato mínimo hasta 2021. Eso sin confirmar cuáles de todos los jugadores cedidos para la actual temporada regresarán en el verano...



"En la actual plantilla (26 más Altube) todos los jugadores tienen contrato hasta el 30 de junio de 2021 como poco y algunos hasta el mismo día del año 2026. Y ninguno de ellos tiene la más mínima intención de marcharse", afirma el medio.



Y lo complicado es que cada nuevo fichaje ha ido sumando competidores para James, pues van del medio campo hacia arriba.



Eso por no mencionar el factor de la edad, que parece ser el lo que desequilibra la balanza en la política de fichaje del equipo 'merengue': Van de Beek tiene 22 años y Reinier 17.



En ese panorama, quedan muy al margen jugadores como Mariano, Brahim Díaz y James, a quienes, según varios medios españoles, les buscarían salida, sino en este invierno, en la próxima ventana de verano.



James, por ahora, sigue en lo suyo, entrenando a tope e intentando cubrir las necesidades del equipo, que en un par de semanas contará de nuevo con Hazard, un inamovible, y en unos meses con Asensio, un favorito de Zinedine Zidane.