Si Napoli no ficha a James, ya hay un millonario europeo que lo quiere

La definición del futuro de James Rodríguez ya se está convirtiendo en el gran novelón del mercado europeo. Desde que Bayern Múnich anunció que no haría uso de la opción de compra, el Real Madrid no ha adelantado negociaciones para conseguirle un nuevo club al volante colombiano.



Y James tampoco se afanaba, pues estaba enfocado en jugar la Copa América con la Selección Colombia, así que su próximo destino no era problema. Además, el pedido del Napoli, dirigido por Carlo Ancelotti, tranquilizaba al ‘10’ porque sabía que el cuadro italiano iba enserio por él.

Sin embargo, las negociaciones entre Napoli y Real Madrid han estado no han avanzado como James y Ancelotti lo esperaban, y ya Aurelio de Laurentiis, presidente del equipo italiano, empezó a quejarse porque Florentino Pérez no ha bajado el precio del colombiano. Por ahora, las cifras son el problema y las conversaciones continúan sin ver luz verde.

Así, este jueves el diario alemán ‘Sport Bild’ asegura que un millonario equipo europeo está muy pendiente de las negociaciones entre Real Madrid y Napoli, pues en caso de caerse la posible operación, entraría en la puja por James.



Según la publicación alemana, el PSG está a la espera para preguntar por James. El actual campeón francés quiere tener el talento del colombiano, pero es respetuoso de las aspiraciones del Napoli. Pero en caso de que los italianos no estén dispuestos a pagar lo que pide Madrid por Rodríguez, el cuadro parisino sí está listo, con el dinero necesario, para quedarse con el volante creativo.



‘Il Mattino’, de Nápoles, ya hace eco de la noticia de ‘Bild’, así que en la ciudad italiana ya esperan que De Laurentiis cierre esa operación y puedan contar con el talento de James para la campaña 2019-2020.