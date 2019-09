Zidane sobre James: sus posiciones y posibilidad de jugar contra PSG

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habló sobre el partido de este miércoles contra el PSG y se refirió al momento de James Rodríguez en el cuadro blanco, quien podría tener más minutos por las lesiones del equipo merengue.

"Vamos a ver porque James puede jugar en muchos sitios, pero es verdad que más arriba lo tiene más fácil. De momento veremos mañana cómo vamos a jugar, pero lo importante es que esté bien y lo está. La posición luego en el campo puede cambiar, sobre todo conmigo. Es un jugador de calidad y ofensivamente no le puedo decir nada", contó Zidane sobre el colombiano.



Sobre PSG, mencionó que era mejor si las estrellas del club podrían jugar (Mbappé, Cavani y Neymar), pero igualmente elogió al club rival.



"Se espera mucho de los dos equipos, pero estamos al inicio de la temporada. Nuestro inicio es bueno, aunque siempre se puede hacer mejor. Debemos y vamos a mejorar a todos los niveles. Para ellos es igual", afirmó.



Por otro lado, habló de Hazard y confesó que ya está listo para debutar en la Champions. Recordemos que el belga ha jugado un partido oficial con el club blanco.



"Siempre he pensado que es un jugador determinante, que en pocas ocasiones marca la diferencia. Lo ha demostrado y ahora quiere demostrarlo con nosotros. Creo que va a ser un gran jugador. No quiero comparar, pero creo que va a ser muy importante en el Madrid, su futuro va a ser formidable", finalizó.