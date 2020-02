Karma de lesiones, otro enemigo de James que lo anula en Real Madrid

James y Real Madrid parte II es una historia de desencuentros, de ausencias y dificultades que suman a una realidad inocultable: no cuenta como primera opción.

Aunque se empeñó en regresar, la realidad dice que su voluntad puede no ser suficiente pues a la falta de confianza del técnico Zinedine Zidane -en ocasiones justificada- se suma una sucesión de lesiones que le juega en contra.



Así ha sido el karma del colombiano con los problemas físicos:



La primera lesión de la temporada fue el 25 de agosto de 2019, un problema en la pantorrilla que le hizo perderse un partido (Villarreal 2- Real Madrid 2). Volvería para el duelo contra Levante.



Un problema muscular aparecería de nuevo en el camino, el 29 de septiembre, asunto que le tomó cinco días superar y que lo sacó de los duelos contra Brujas y Granada (2-2 y triunfo 4-0). Entre una cosa y otra tendría minutos en cinco partidos más, que se saldarían con tres victorias, un empate y una dolorosa derrota por 3-0 contra PSG en Champions.



Pero llegaría la Selección Colombia, que lo convocó en octubre del año pasado en Miami y lo reportó lesionado, con un esguince en la rodilla izquierda que lo sacaría por dos meses y cinco días de la competencia.



Fueron 13 partidos de Real Madrid viendo a sus compañeros por TV e inclusive con algún incidente por llegar tarde e irse antes del final de un duelo en el Bernabéu, aunque no estuviera convocado. En el balance, el equipo 'merengue' ganó 8 y empató 5 de los juegos disputados; nunca perdió.



James volvería a estar disponible en el triunfo 1-3 del Madrid contra Valencia. No llegaría a la Supercopa que le ganaron los blancos al Atlético de Madrid en definición por penaltis por decisión del DT; no sería convocado contra Sevilla (2-1) y sería titular contra Unión de Salamanca por Copa del Rey, aunque sin brillar en el 3-1. Contra Valladolid (1-0) tuvo minutos y recuperó la titular en Copa, esta vez contra Zaragoza en la victoria 0-4.



Pero vino el derbi contra Atlético y no estuvo en la consideración de Zidane, aparentemente porque era la carta en al semifinal de la Copa del Rey, de la que el Madrid fue eliminado por Real Sociedad (3-4).



La sospecha de haber perdido al confianza del DT crecía hasta que llegó una nueva lesión, esta vez en la cadera. ¿De qué se trata? Solo se dice en la prensa española que sufrió un golpe fuerte contra la Real y que eso explicaría su salida al final del primer tiempo... aunque algunos medios atribuyeron esa movida a la intrascendencia del juego del colombiano en el Bernabéu en Copa. Ningún dato de incapacidad, aunque se espera que no sea muy larga pues ya ha hecho algunos trabajos en cancha, al margen del grupo.



Lo cierto es que desde su regreso al Madrid, tras la cesión en el Bayern Múnich, ya suma cuatro lesiones, una de muy larga duración, y esa es una ventaja que, ante la durísima competencia interna del equipo, no le van a perdonar.



En total, el colombiano solo ha jugado 650 minutos, una marca que se acerca peligrosamente a su peor temporada, en 2016-2'17, cuando tras jugar solo 1819 decidió irse al Bayern Múnich.