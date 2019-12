Uno más a la lista negra: grandes partidos que se perdió James en 2019

James Rodríguez tuvo un muy mal año en 2019 y deberá recomponer el camino para el 2020. Las lesiones y temas adicionales le significaron pocos minutos en este año, sacándolo de varios juegos importantes.



El colombiano dejó bastante preocupación y tiene varios retos para el Real Madrid, si se queda, y la Selección Colombia en el 2020, pues hay Liga de España, Champions League, Eliminatorias a Mundial Catar y Copa América.

Partidos importantes que se perdió James:

En Bayern Múnich no jugó el partido que definió el título. El club bávaro venció 5-1 a Frankfurt y estuvo como suplente, aunque celebró otra copa más en su carrera.



En la final de la Copa de Alemania tampoco logró estar. El conjunto de Múnich ganó por 3-0 y James Rodríguez fue a la tribuna, quedándose fuera de esta celebración.



Luego llegó a Real Madrid y estuvo en solo dos partidos de Champions League: uno contra PSG y otro, unos minutos, contra Galatasaray. Es decir, es perdió estos dos mismos juegos y otros dos más contra Brujas.



También, por lesión se perdió el clásico contra Barcelona que quedó por 0-0 el pasado miércoles. Ahora, aunque ya entrenó, no entró en la convocatoria para el último partido del 2019 del Real Madrid, que buscará el liderato contra Athletic de Bilbao.



Por otro lado, hubo amistosos de la Selección Colombia en los que James no pudo estar por lesión. No eran tan importantes, pero la ausencia del colombiano fue importante en la Tricolor este año, aunque pudo jugar sin problemas la Copa América.