Razones de James para preferir quedarse en Madrid y no ir a Selección

James Rodríguez sigue siendo, cada día más, tema de conversación por las no convocatorias, sea en el Real Madrid o fuera de este. Carlos Queiroz decidió no convocarlo para los amistosos contra Chile y Argelia de esta fecha Fifa.



En primer lugar, empezó a rondar un rumor de que estaba tocado y por eso no estuvo en la lista de Zidane para el partido de Champions, pero finalmente se desmintió en España, pues entrenó a la par de todos sus compañeros y sería una 'jugada' para no ir a la Tricolor, aunque con razones entendibles por la actualidad de su club y del volante.

En primer lugar, en España es común que se den estas versiones para 'evitar' que se lleven a sus futbolistas a estos partidos que no tienen trascendencia. Real Madrid ha sufrido de más con lesiones y lo que menos necesita es que, como Jovic, otro jugador llegue lesionado de sus selecciones.



James Rodríguez lo sabe perfectamente y así lo prefirió. Tras rumores de salidas y demás, se quedó en el Real Madrid y le ha servido de gran recambio a Zidane en una nueva faceta de ambos integrantes del Real Madrid. El colombiano lo tiene claro y debe seguir ganándose el puesto en el equipo blanco, pues el club viene en un mal momento y ya completó su peor inicio de Champions League en la historia. Así, en España agradecen el compromiso por dedicarle su tiempo a mejorar y ayudar al merengue.



"Con entrega y pasión, James ha demostrado muchas veces su compromiso por Colombia. Sin embargo, en esta oportunidad, el crack suramericano ha decidido que el Real Madrid tendrá la prioridad. Es por eso que no acudirá a los llamados de su Selección para quedarse entrenando en Valdebebas", resaltó 'Sport'.



Finalmente, son dos partidos amistosos (aunque ya se perdió los dos primeros del semestre) de la Selección Colombia, tema que no tiene trascendencia y que podría tener la ausencia de James Rodríguez, siendo un partido que no es oficial.



El colombiano debe ganarse el puesto y no dar ventajas, que podría tener si sale a la convocatoria de la Selección Colombia. En el 'Chiringuito', incluso, mencionaron que habría un pacto de James con Queiroz para no ser convocado en estas fechas Fifa de amistosos por su dedicación y actualidad en el Real Madrid.