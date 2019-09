James, el recambio que salvó a Zidane: lo que solucionó en Real Madrid

Real Madrid tiene uno de sus partidos más difíciles de esta temporada este sábado contra Atlético de Madrid a las 2:00 p.m. El conjunto merengue no había empezado muy bien y traía los mismos problemas del semestre pasado, que empezaron a solucionarse.



James Rodríguez fue uno de los que estaba en incertidumbre a inicio de temporada y parecía que su salida era inminente, pero finalmente se quedó y ahora está solucionando varios problemas que atormentaban a Zinedine Zidane.

La primera parte está en las lesiones. El conjunto blanco ha sufrido bastante en este inicio de campeonato por las lesiones y varios futbolistas han estado ausentes por estos temas.



Aunque James no era la prioridad, ahora Zidane encontró un recambio necesario que ha funcionado y cumplió con suplir estas ausencias, incluso en defensa.



Ahí vamos al otro tema. Defensivamente. Si bien no es el principal fuerte del colombiano, desde que James llegó al Bayern Múnich empezó a tener minutos y a probarse más tiempo en la parte defensiva de la mitad del campo. Zidane lo supo aprovechar y ahora lo ha tenido en esa parte de la cancha.



El '10' de la Selección Colombia ha estado 'sacrificado' en la zona defensiva y el entrenador francés lo ha recompensado con elogios, pues sabe que ha cumplido y que está haciendo un sacrificio por no ser su posición habitual. Así, el colombiano supo remar con la responsabilidad allí.



Aunque se sigue perfeccionado, la creación de oportunidades también ha ayudado a James Rodríguez para afianzarse en el equipo de Zinedine Zidane. El colombiano ha ayudado bastante en la mitad del campo y estaría como titular este sábado contra el Atlético de Madrid.