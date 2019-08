La inevitable decisión que tomaría Zidane sobre James en debut liguero

El inicio de LaLiga en España está a la vuelta de la esquina. Terminaron los ensayos, las idas y vueltas y las consideraciones, especialmente para un Real Madrid que necesita despejar las dudas de la pretemporada y al que se le acaba el tiempo para decidir el futuro de su plantilla.

Y en ese apartado, hay un capítulo especial para James Rodríguez, quien podría entrar en la convocatoria de Zinedine Zidane para el estreno liguero, este sábado en casa del siempre difícil Celta.



Según informa el diario español marca, el colombiano podría estar en los planes del DT ante las bajas de Rodrygo y Gareth Bale.



"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto femoral derecho. Pendiente de evolución", informó el club sobre el problema que aleja al brasileño de esta primera jornada en España.



El galés, entre tanto, se ejercitó en las instalaciones del club y no hizo parte del trabajo del grupo, lo que hace pensar que no estará disponible.



James, en cambio, participó activamente en la jornada de trabajo e hizo con normalidad todos los ejercicio trazados, por lo que, aunque fuera por descarte, Zidane no podría seguir ignorándolo.



Parte médico de Rodrygo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 14, 2019



Keylor Navas es otro de los jugadores que no estaría disponible, por lo cual, como ya ha sido tradición, Courtois no tendrá rival en el arco.



Zidane no cuenta con Asensio (ausente por cerca de 9 meses), Mendy (apenas se incorpora de a poco a los trabajos) ni Brahim (hizo sesión, pero todavía le falta tiempo).



El futuro de James sigue siendo una incógnita y puede cambiar el 2 de septiembre con el cierre del mercado, pero su presente es el Real Madrid.