Tras 817 días, James volvería a jugar de blanco: así fue la última vez

James Rodríguez está entre los elegidos por Zinedine Zidane para el primer partido de Real Madrid en la temporada 2019-2020, de visita al Celta, este sábado a las 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hace un para de semanas no estaba en las cuentas de nadie y hoy es una realidad. El colombiano, quien disputó su último encuentro contra Málaga, el 21 de mayo de 2017, un triunfo a domicilio 0-2 del equipo 'merengue', vuelve a defender los colores del Real Madrid tras 817 días de ausencia.



Dicen sus compañeros que llega con la motivación de siempre, mejor que antes incluso. No se ve tan clara la posibilidad de que sea titular, incluso ante la ausencia de Hazard, pero está ahí y eso ya es una alegría para miles de hinchas y otros tantos analistas, que se han cansado de preguntarse por qué una zurda mágica como la del nuevo número 16 del equipo, no había tenido oportunidad.



Esa misma afición, que ha respondido en todas las encuestas en España que quiere que el jugador se quede en la plantilla, fue la que le dio la despedida que está en la memoria del jugador, grabada en letras doradas.



Ocurrió el 14 de mayo de 2017, en el estadio Santiago Bernabéu, donde se registró una de las sustituciones más aplaudidas de aquella temporada: James, como ya era tradición, salió al minuto 60 por Casemiro y se tomó unos segundos para agradecer con un aplauso el cariño que siempre le profesó la gente. Ese día sirvió un gol para Cristiano en el 4-1 contra Sevilla, pero en su memoria lo que se quedó el sonido de un aplauso lleno de lealtad.

James, Real Madrid

James, Real Madrid

¿Qué pasará esta vez? ¿Verlo de nuevo con la camiseta del Real Madrid garantiza su permanencia? ¿Es el nuevo discurso de Zidane sobre su talento una jugada comercial o una convicción real? Es todo parte de la especulación. Puede ser que James juegue este sábado, incluso que sea titular, pero su futuro no se resolverá hasta el final del mes.



Aun así, necesita disfrutar de este momento, recuperar confianza y volver a competir. Espero muchos días para volver a estar donde está hoy. Todo lo demás se resolverá en su momento.