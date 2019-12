¿James volverá a vestirse de rojo? El nuevo negocio que lo atraería

James Rodríguez se dejaría querer de algún grande de Europa si es que, a pesar de todo su esfuerzo, no logra ganarse un lugar entre los indiscutibles del Real Madrid.

Negocios son negocios y de eso sabe bien el colombiano, quien ya tuvo un periplo de dos años en Bayern Múnich, con éxito pero sin el rol que él quisiera para el talento que atesora su pierna zurda.



Por eso el nuevo rumor que ronda en Europa podría resultarle atractivo, aunque implique cambios muy radicales y lo ubique, no como protagonista, sino como moneda de cambio.



¿Cuál es la situación? De nuevo tiene que ver con Paul Pogba. Según el diario The Mirror, su comportamiento en el Manchester United ya es insostenible. Ha ido de lesión en lesión, se supone que esta semana debe ponerse a órdenes del DT Ole Gunnar Solskjaer pero pocos apuestan a que lo haga pues, según se rumora, está haciendo todo para forzar su salida en enero próximo hacia el Real Madrid.



Y es ahí donde aparece el nombre del colombiano. Para hacer atractiva una operación rápida, el equipo 'merengue' estaría dispuesto a hacer un esfuerzo más que generoso: ya no ofrecería un canje por un solo jugador, que podría ser Bale, sino que incluiría a dos de sus estelares: James Rodríguez y Mariano.



El presidente Florentino Pérez sabe que el simple canje, a pesar de incluir a dos jugadores con cartel, no sería suficiente y por eso pondría sobre la mesa 85 millones de euros más. Es decir que con los 40 millones de James, los 20 de Mariano y el efectivo, se redondearían los 155 millones por el jugador con el que sueña Zinedine Zidane. Manchester United, entre tanto, aspira a 180 millones como mínimo...



La versión, que publica el diario The Sun, toma fuerza con los días, mientras James se mantiene al margen, más concentrado en recuperarse de un esguince del ligamento de la rodilla izquierda.

​

Real Madrid ‘to offer Man Utd £73m + two players for Paul Pogba' https://t.co/QJdYvaXTws — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 2, 2019

El medio británico asegura que con solo 9 apariciones desde su regreso al Madrid, proveniente del Bayern Múnich, el trato parece muy razonable para el jugador. Además sostiene que "Solskjaer puede sentir que el United necesita de la astucia del colombiano en el último tercio del campo" y alude a que varios equipos de la Premier League se han mostrado interesados en sus servicios en el pasado, sin lograr un trato hasta el momento.



No es la primera vez que se menciona a James como 'moneda de cambio' en otras transferencias más atractivas para Zidane que darle una nueva oportunidad. El tiempo decidirá el nuevo rumbo del colombiano...