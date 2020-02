Cuatro meses después, James vuelve a la Liga: Levante es su objetivo

La buena noticia para James Rodríguez es que su nombre ha vuelto a aparecer en una convocatoria de Real Madrid. La mala, que no hay garantía de que sea titular. Pero la realidad es que no es del todo mala, que fácilmente puede ofrecer lo que Zidane necesita para no arriesgar el liderato y que, con suerte, hasta pudiera ser inicialista.

Real Madrid visita el Ciudad de Valencia con el objetivo de superar a un Levante motivado y sin sobresaltos como el sufrido ante el Celta, en la liga española, antes de centrarse en dos encuentros claves en la temporada, el compromiso europeo ante el Manchester City y el clásico liguero.



Eso implica que habrá que echar mano de la 'unidad B' para darle descanso suficiente a la nómina y que los soldados que antes no contaron mucho ahora están llamados a la primera línea de batalla.



Lo único que podría conspirar contra James es que la prioridad es recuperar fiabilidad defensiva, pues viene de encajar seis goles en sus tres últimos partidos, que han provocado la eliminación de Copa del Rey y han acortado la distancia en Liga frente al Barcelona.



Pero James sano conoce las posiciones defensivas y, aunque no le fluyan, no le queda otra sino aprovechar los minutos que tenga en el campo.



De lograrlo, el zurdo volverá a una competición en la que no juega hace más de cuatro meses, desde el 19 de octubre. Fue en aquella debacle de Son Moix, una derrota ante el Mallorca que marcó un punto de inflexión en la temporada del Real Madrid en la que James fue titular y disputó todo el partido.



Desde entonces molestias físicas, un problema muscular o las decisiones técnicas de Zidane han provocado más de cuatro meses de ausencia de James en Liga.



El técnico francés apostó por él en una competición como la Copa del Rey, titular en todas las rondas hasta que el Real Madrid fue eliminado por la Real Sociedad. En ese encuentro James fue sustituido al descanso el pasado 6 de febrero por un golpe en la cadera y desde entonces no había vuelto a contar pese a estar recuperado para la última jornada liguera, el encuentro frente al Celta de Vigo.



James no está teniendo continuidad en su regreso al Real Madrid. Ha disputado un total de trece encuentros en lo que va de temporada, siete de ellos en Liga y solamente cuatro de titular. Aportó un gol en la goleada al Granada, saliendo del banquillo y pese a recibir los ocho últimos del encuentro. Es su último tanto del curso.



Su trabajo en los entrenamientos ha provocado que Zidane apueste por James para la visita al Levante, donde el colombiano espera poder volver a contar con minutos en un momento clave de la temporada donde la competencia en el Real Madrid ha aumentado tras la recuperación de Eden Hazard.

Alineaciones probables



Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc o Toño, Campaña, Vukcevic, Bardhi, Melero o Morales, Roger y Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Hazard y Bezema.



Árbitro: Hernández Hernández (Colegio canario)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 3:00 p.m.