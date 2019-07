'Sabía que iba a tener pocos minutos en Barcelona': Jeison Murillo

Tras un pasó sin pena ni gloria en Barcelona, Jeison Murillo volvió para jugar nuevamente en el fútbol italiano. El defensor le concedió una entrevista a "La Gazzeta dello Sport" y habló de muchas cosas.

La temporada pasada no fue buena para Jeison Murillo, sin embargo, el jugador caleño sabía a que se exponía con su llegada al Barcelona: “Estuve allí unos meses, sabía que jugaría muy poco, pero fue una experiencia maravillosa. Así como en el Valencia”.



Sobre el duro partido que vivió el cuadro catalán contra el Liverpool en Anfield, Murillo se fue mu sorprendido al ver que el Barcelona no reaccionó: ''¿La derrota en la Champions League con el Liverpool? Inicialmente pensé que Barcelona era tan fuerte que podía reaccionar. Luego, gol tras gol, comencé a temer que no pasaríamos. Todo eso pasa en el deporte ''.



En su paso por el Inter de Milán, Jeison Murillo tuvo quizás sus mejores dos años de carrera, sin embargo, el cuadro italiano no tuvo buenos resultados deportivos: “¿El declive? Ni siquiera sé por qué. No creo que nadie pueda saberlo. Probablemente los primeros resultados negativos causaron la caída de la confianza. El segundo año, por otro lado, estuvo mal desde el principio. Cambiamos tres entrenadores, si leías las formaciones pensabas: "este equipo es fuerte". Entonces nada funcionó en el campo”.



El tener como compañero a Lionel Messi fue sin duda una gran experiencia para el colombiano, pero Jeison Murillo lo sufrió en los entrenamientos: ''Cuando enfrentas a un jugador como Messi estás motivado, quieres ver hasta dónde puedes llegar. Tienes que evaluar acción tras acción, uno jugador como Leo reacciona de repente sin que puedas imaginar cómo ''.



Jeison Murillo volvió a la Sampdoria para retomar su nivel, además, recuperar la confianza y volver a un país que le agrada mucho: " ¿Qué extrañé de Italia? Los espaguetis Aparte de los chistes, me faltaba confianza . Escogí Sampdoria porque conozco su historia y el ambiente. Ha habido tantos grandes jugadores aquí, los aficionados son importantes. Y me gusta Di Francesco: con sus ideas puede mejorar mis características ''.



Murillo se perfila como el líder en la defensa de la Sampdoria para la próxima temporada. Además, el fútbol italiano le conviene para poder expresar bien sus condiciones futbolísticas.