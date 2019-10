Olvidado y perdido en México: así es el presente de Johan Arango

Johan Arango, hasta el momento, alejado de toda polémica y temas de discusión que lo han caracterizado, tampoco ha podido mostrar su calidad en el fútbol desde su llegada a México.



Para esta temporada, el jugador que estaba en Santa Fe llegó a Correcaminos, segunda división del fútbol azteca, y no vive un buen momento en inicio de temporada.

El colombiano no ha podido marcar gol en su club y solamente ha tenido tres partidos de titular con el equipo del fútbol mexicano. Por otro lado, influye el mal momento del equipo, pues el volante ha estado en ocho partidos (solo tres de titular) y no ha conseguido ninguna victoria mientras el futbolista estuvo en cancha.



Correcaminos solamente ha sumado una victoria en esta temporada y el colombiano no hizo parte del juego. Arango, por su parte, busca ganarse más confianza del entrenador y ser de los preferidos al momento de la alineación, pues no es el títular del club.