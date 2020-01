La confesión en Boca Juniors sobre el fallido fichaje de Edwin Cardona

Luego de su nombramiento como miembro del Consejo del Fútbol del Club el Boca Juniors, Jorge ‘El Patrón' Bermúdez habló ante los medios de comunicación por primera vez y fue cuestionado sobre el fallido fichaje de Edwin Cardona.

Bermúdez habló de lo que fue el intento por llevar a Cardona de regreso al equipo xeneize, confesando que altos mandos del equipo se reunieron y estuvieron de acuerdo en la vuelta del ‘10'. Además, contó que situaciones particulares no permitieron que se ejecutara la operación.



“Hay un muy buen recuerdo de Boca con tres colombianos, yo también lo tuve presente en estos últimos días. Hicimos, en cabeza de Juan (Riquelme), del Chelo (Marcelo Delgado) y de Raúl (Cascini) todo lo que se pudo, se sigue haciendo todo lo que se puede, pero hay cosas que nos exceden, cosas que pasan por decisiones personales, situaciones particulares que como Edwin no está acá no vale la pena comentar", dijo el exjugador de la Selección Colombia.

Además, el exdefensor central confesó que su deseo era que el volante antioqueño regresara al club, pues su salida de Boca no fue la mejor y deseaba que regresará para cambiar eso.



“Claro que hubiese querido, me hubiese encantado que Edwin hubiese regresado a Boca, porque cuando estuvo aquí demostró que era un gran jugador y se fue mal. Tuvo que haber brillado mucho más de lo que terminó brillando, pero hoy los destinos me parece que no nos unen", finalizó.