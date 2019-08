'Esto apenas empieza y estoy acá para seguir mejorando': Carrascal

Tras su gran partido de Copa Libertadores frente a Cruzeiro, Jorge Carrascal es uno de los jugadores que se ha ganado la confianza del técnico Marcelo Gallardo y que apuesta a quedarse con uno de los lugares de la titular para enfrentar las semifinales del certamen continental. Por eso, pensando en eso y en su sorpresiva aparición, Carrascal habló con el canal ‘TyC Sports’ para comentar cómo han transcurrido estos días.



Analizando cómo fue su llamado para jugar en los octavos de final de la Copa, Carrascal dijo: “La verdad me sentí un poco nervioso, pero no lo tomé como un reto sino como una oportunidad para ayudar el equipo. Y esto fue algo importante porque ayudé al equipo y ellos también me apoyaron”.



Después, cuando se le preguntó por las diferencias entre el fútbol ucraniano y el argentino, resaltó: “Es un fútbol muy diferente, venía de un fútbol pasivo y tranquilo. Allá no había mucha exigencia aunque sí condiciones. Pero el trabajo día a día y el apoyo de los compañeros y técnicos ha sido importante, además la pretemporada que hice en Los Ángeles fue buena y aproveché los minutos que me dio el profe”.



“Esto apenas empieza, estoy acá para seguir mejorando y todos los días uno mejora, así que debo seguir disfrutando. (Gallardo) me sorprende todos los días, un entrenador extraordinario que me ayuda a mejorar todos los días y creo que he mejorado muchísimo y seguiré mejorando. Ahora estamos enfocados en los cuartos de final y no tanto en el clásico que se podría dar más adelante”, aseguró.



Y concluyó hablando, nuevamente, de los cambios entre el fútbol ucraniano y el argentino: “En Ucrania la gente jugaba más lento, caminando. Aquí uno recibe la pelota y tiene tres personas