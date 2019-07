Intimidades de Carrascal y su fallido intento de conocer a Ronaldinho

Jorge Carrascal, colombiano en River Plate, contó sus intimidades y habló de su fallido intento para conocer a Ronaldinho junto a su papá. El atacante que no ha tenido casi minutos en el conjunto argentino busca mejorar su nivel para la próxima temporada.



"Mi ídolo siempre fue Ronaldinho, tenía mucha ilusión de conocer a Ronaldinho. Me acuerdo que en ese tiempo le dije a mi papá que el enviara un mensaje por Messenger (primera red social para comunicarse) para que me regalara un balón y ojalá me hubiera contestado", le dijo a 'ESPN'.

También, contó el significado del tatuaje en su cuello. El atacante colombiano tiene un beso tatuado y mencionó que fue por su mamá.



"Un día mi mamá se puso cariñosa y me besó el cuello, luego decidí tatuarme ese beso en honor a mi mamá", mencionó.



También, en 'TyC Sports', el atacante contó que su artista favorito es 'Bad Bunny', uno de los reggaetoneros de hoy en día. Además, mencionó "Venía de un fútbol diferente en Ucrania. Gallardo me ha ayudado a mejorar".