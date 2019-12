Jornada definitiva en Champions: turno de brillar para los colombianos

Varios jugadores colombianos serán importantes para sus equipos en la última jornada del 2019 de la Uefa Champions League, que define los cupos a los octavos de final y los equipos que irán a la Europa League.



En la jornada definitiva jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Santiago Arias y Dávinson Sánchez intentaran quedarse con el puesto de titular definitivamente, mientras que Radamel Falcao busca ganar minutos luego de una larga lesión.

Así será la jornada de Champions para los colombianos:



-Shakhtar Donetsk vs. Atalanta (12:55 p.m.): Luis Fernándo Muriel es una ficha de ataque para el conjunto italiano, que buscará su clasificiación a octavos de final en tierras ucranianas. El exjugador de Sevilla ha participado en cuatro partidos de Champions en este torneo, anotando un solo gol.



-Atlético de Madrid vs. Lokomotiv (3:00p.m.): Santiago Arias quiere jugar su tercer partido en el torneo continental más importante del mundo, pues su equipo aún no se encuentra clasificado a los octavos de final y sus características son importantes para el equipo colchonero cuando este necesita ir en busca de la victoria.



-Bayer Leverkusen vs. Juventus (3:00 p.m.): el conjunto de Turín ya se encuentra clasificado a la siguiente ronda, sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado tiene grandes posibilidades de ser titular en este partido luego de su expulsión en Serie A en el partido contra Lazio.

-Bayern Munich vs. Tottenham (3:00 p.m.): aunque este partido no define nada en el grupo, pues ambo equipos ya se encuentran clasificados, el colombiano Dávinson Sánchez tiene un reto personal para demostrar a Mourinho que el error del fin de semana fue algo pasajero y que es el líder de la defensa Spur.



-Brujas vs. Real Madrid (3:00 p.m.): Éder Álvarez Balanta intentará ayudar al equipo belga para que consiga un histórica victoria contra el equipo merengue. El colombiano ha jugado cuatro partidos en esta edición de la Uefa Champions League, acumulando un total de 194 minutos.



-PSG vs. Galatasaray (3:00 p.m.): el equipo turco cuenta con el regreso de su máxima estrella, Radamel Falcao García, quien viene de superar un lesión que lo mantuvo más de 50 días alejado de las canchas. Ahora, el colombiano quiere ganar minutos y ayudar a su equipo en lo que sería una victoria tremenda para obtener el cupo a la Europa League.