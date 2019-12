Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre el caso de su padre

Juan Fernando Quintero rompió su silencio en el trágico caso de su padre, quien desapareció el primero de mayo de 1995. En días pasados los tíos del jugador de River Plate dieron declaraciones sobre este tema, pero fue hasta este lunes cuando el antioqueño realizó varias publicaciones referentes a este tema en su cuenta de Twitter.



Quintero indicó que la decisión de romper el silencio sobre el caso de su padre es simplemente para aclarar varios puntos, pues su deseo no es generar polémica alguna.



“Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejo. Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención", escribió.

Buenos días !! Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejo . Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención .. — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019

Además, el exjugador de Independiente Medellín contó que su deseo, como hijo, es saber que pasó con su padre, todo bajo el respeto y el dialogo con el gobierno, confesando que hasta el día de hoy la ausencia de Jaime Enrique Quintero influye mucho en su vida diaria.



“Tengo el derecho como hijo, al saber qué pasó con mi padre y eso él lo que quiero saber, por qué he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario...solo quiero saber qué pasó...", confesó.

1 : no me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien él sr presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto Y saber qué pasó... — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019