Quintero le puso fecha a su regreso e ilusiona a los hinchas de River

Juan Fernando Quintero continúa sus trabajos de recuperación y no le importa estar en vacaciones. El volante colombiano, quien viajó a Estados Unidos junto a su familia no dejó de lado su tema físico y por eso, aprovechando el apoyo de River, se fue acompañado de un kinesiólogo del club de Núñez que lo aconseja al momento de trabajar en su reacondicionamiento.



Y teniendo en cuenta su rápida mejoría, el colombiano ya le puso fecha probable a un regreso a las canchas, todo basándose en el diagnóstico médico y en ir despacio, así como le aconsejan desde la institución argentina.



“Estoy muy contento por la evolución. Estamos desde el 5 entrenando y con la familia. Realizo una carga importante para lo que se viene, con dos horas diarias. Estoy haciendo las flexiones y la pierna me resulta bien. Seguramente en 15 días voy a empezar a trotar. Hay que esperar un tiempo, es un tiempo lógico. Ahora estamos fortaleciendo los músculos para que cuando sean utilizados estén bien”, aseguró el colombiano a Radio Continental.



Y luego prosiguió: “Tengo gran esperanza de que voy a volver mejor que antes. No me quiero adelantar ni apresurar, pero a fines de septiembre si Dios me lo permite voy a estar bien. Son las ganas y el deseo. Pienso que voy a volver a debutar. No es una presión, sino una motivación. Para eso trabajo y entreno a diario”.



Posteriormente, concluyó: “Voy a volver mejor que antes. Todos los días tengo una jornada de entrenamiento y recuperación. Estoy con un fisio y un empleado de River acá. Pienso que voy a volver a debutar. Es una motivación para volver de la mejor forma. Tengo esas ganas de volver a sentir un campo".



Quintero sabe que el proceso tiene que ser tratado con cuidado si no se quiere recaer en lesiones, sin embargo, los hinchas de River se ilusionan con sus dichos y saben que se trata de un jugador importante para el plantel dirigido por Marcelo Gallardo.