En Napoli, los jugadores están a la espera del talento de James

El futuro de James ya empieza a inquietar incluso a quienes serían sus compañeros.

El jugador polaco Piotr Zielinski, en entrevista con Radio Kiss Napoli, se anticipó a darle la bienvenida a un jugador que espera en el vestuario del Napoli: "Está claro que nos daría mucho. Este futbolista será bienvenido, me encanta, es un campeón y tiene una técnica increíble. Si llega, será una gran noticia para todos nosotros porque es un gran jugador, es un montón de cosas", dijo.



El jugador confió en que "la gestión (la presidencia del club) se hará cargo" y añadió: "Es obvio que también nos gustaría a todos, incluido a Ancelotti".



Curiosamente, el DT ya se mostró más prudente en su declaración: "Esperemos que salga todo bien.Tiene calidad y mucha clase... Hay una negociación en curso que será larga. No es un asunto simple".



Se dice en Italia que, si no fuera James, el siguiente nombre en la carpeta es el del marfileño Nicolas Pépé.