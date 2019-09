¿Jugará James? La respuesta de Zidane previo al Real Madrid vs Levante

Real Madrid vuelve a rendir examen ante el Santiago Bernabéu este sábado, contra Levante (6:00 a.m. hora colombiana), bajo la sombra de las lesiones, que limitan el trabajo del técnico Zinedine Zidane.

La reciente baja de Luka Modric, tras su participación Croacia en la fecha FIFA, no agrada, pero es inmodificable: "Es complicado y punto. Noe stamos cómodos con eso, pero es lo que hay. Luka ha tenido dos partidos en tres días y ahora también los tenía. Espero que se recupere rápidamente pero que no juegue mañana lo tenemos que aceptar", lamentó el francés.



Esa situación lo pone frente a un tema que es ineludible: sin Modric, ¿habrá espacio este sábado para James y Hazard? "Hay cosas negativas y cosas positivas. Perdemos a Luka y recuperamos a otros. La plantilla es esta y no hay más cambios. Cada uno tendrá su oportunidad de aportar cosas al equipo", se limitó a decir, sin adelantar si serán titulares o no.



Sobre el belga dio algún detalle más: "Hay que ir despacio con él porque ha estado tres semanas lesionado. Todos tenemos muchas ganas de ver a Hazard, pero hay que ir con calma con él, porque hay mucha presión y mucha expectación. Él está preparado, pero luego seré yo el que decida cómo dosificarlo".



Zidane explicó que en 21 días tendrá 7 partidos y necesitará de cada uno de los miembros aptos de la plantilla en distintos momentos, lo que al final abre una posibilidad cierta a jugadores como James para msotrarse.







Molesto pareció el francés con algunas preguntas que eran necesarias pero que, aparentemente, no quisiera debatir ante la prensa.



La sucesión de lesiones es, para él, una situación casi normal: "todos lo clubes tienen problemas con eso (lesiones). Tenemos jugadores que no paran nunca porque son internacionales. Confío en la gente que trabaja aquí porque son los mejores. Espero que después de Luka ya no haya más lesionados".



La falta de mediocampistas que evidenció la lesión de Modric, también: "Lo que tengo es esta plantilla y confío plenamente en los jugadores que tengo. Del resto no podemos hablar porque no va a cambiar nada".



La falta de continuidad de jóvenes como Vinicius Jr. es un tema que realmente le irrita: "¿No tiene confianza de qué? Tiene la máxima confianza de su entrenador, y eso te lo puedo garantizar. Tiene 19 años y es seguro que es el futuro del Madrid. Cada cosa lleva su tiempo y el está en un proceso de hacer las cosas bien. Pero a veces no va a jugar porque va a jugar otro, nada más. Y cada partido será así. Dejar de decir eso porque es un buen jugador, voy a contar con él y tengo confianza plena", dijo.