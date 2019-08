El renacer de Miguel Borja: el goleador brilló en la Copa Libertadores

La ausencia de Miguel Ángel Borja en la formación titular de Palmeiras fue en principio una extrañeza que después se convirtió en una constante y terminó por transformarse en algo común. El delantero colombiano, sin lugar en los equipo de Luiz Felipe Scolari, se convirtió en un suplente asiduo de cualquier participación del ‘verdao’ en los diferentes certámenes y esto empezó a generar rumores.



La posible vuelta a Colombia, la idea de un cambio de club y la alternativa de Junior de Barranquilla aparecían en el mercado, sin embargo, nada de esto se dio y aunque la ilusión no se perdía, lo cierto es que el club parecía cerrado en su idea de no perder dinero teniendo en cuenta el costo que pagaron por el jugador y que nunca se tuvo clara su real situación.



Sin embargo, pese a que no jugaba desde el 31 de mayo de 2019, como buen goleador que es, Borja aprovechó el momento en el que le llegó su oportunidad: la ida de octavos de final de la Copa Libertadores fue el escenario perfecto para que el jugador brillara, anotara uno de los goles del empate 2-2 frente a Godoy Cruz y diera pruebas de que no todo estaba perdido.



El atacante le demostró a Scolari que su hambre de gol seguía vigente y que su intención, a diferencia de lo que muchos especulaban, era quedarse en un equipo que hasta el momento no lo ha tenido en cuenta para los partidos de la Serie A de Brasil sin importar que siempre esté en el banco esperando su momento.



Y si con el gol de ida, Borja demostró vigencia, el gol que marcó en la vuelta frente al mismo rival argentino le dio aún más trascendencia, pues fue el 2-0 y la seguridad para un partido que lucía complicado y que, pese a que concluyó 4-0, resultó disputado como siempre sucede cuando los enfrentamientos son entre brasileros y argentinos.



Pese a su anotación, Borja fue sustituido a los 77 minutos del encuentro por una molestia en su tobillo izquierdo, sin embargo, el atacante colombiano espera que estos dos goles hayan sido suficientes para demostrarle a Scolari que tiene alternativas en el banco para los certámenes locales y que para la Copa, jugadores como este, que ya sabe qué es ganar el torneo, son pocos.



De momento, Palmeiras tendrá cerca de 20 días para preparar su próximo partido de Libertadores, en el que por cuartos de final enfrentará a un durísimo Gremio en condición de visitante y terminará la llave en casa. Un encuentro para el que deberá tener todo listo y espera que un recuperado Borja, ojalá con un par más de minutos en cancha mientras llega ese día, le pueda seguir ayudando mientras sigue ganándose la confianza de su entrenador.