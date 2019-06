La cuenta que no hizo Bayern al dejar ir a James: ¡pierde una fortuna!

El fútbol es cada vez un asunto de dinero que de muchas otras cosas. Lo saben todos los equipos grandes del mundo y, según Bild, ahora también lo entiende Bayern Múnich, que eligió no contratar a James Rodríguez sin tener en cuenta el impacto económico de esa decisión.

Según informa el diario Bild, citando al experto en relaciones públicas Friedhelm Mienert, el impacto mediático del colombiano era notable, por lo cual el hueco que deja su salida se calcula en unos 20 millones de euros.



Según el experto, se trata de una de las estrellas más populares del fútbol mundial, con cerca de 92 millones de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram. Solo lo superan Cristiano Ronaldo (370 millones), Neymar (223) y Lionel Messi (214).



Adrienne Becker, de la agencia de marketing en línea web-netz, explica el efecto en redes: "James alcanza más de 6 millones con una sola publicación en Instagram. Entendiendo que se pagan 20 euros para llegar a 1000 destinatarios en los medios tradicionales, hablamos de un valor aproximado de 123.000 euros por entrada. La proyección para el año alcanzaría unos 20 millones de euros al años".







Mienert alude a un detalle que ya se había comentado sobre el 10 en su etapa en Real Madrid: la venta de camisetas.



"La salida del colombiano también significa que el campeón de la venta de camisetas deja el club: No hay otra camiseta en Bayern más demandada por fuera de la esfera Bundesliga que la de James. Por lo tanto, desde un punto de vista de marketing, Bayern tendría que reemplazarlo lo antes posible. Su solución es apostarle a un nuevo fichaje: "Leroy Sané , por ejemplo, tiene el potencial para hacerlo".



Lo claro para el experto es que el Bayern necesita encontrar un sucesor con el efecto mediático del número 11 al que decidió no darle un contrato de larga duración. Muchos factores se sumaron, incluso la opinión del propio colombiano, pero al final el resultado es el mismo: no solo perdió James al no convencer al Bayern de ficharlo, también el equipo 'bávaro' cuantifica una importante pérdida.