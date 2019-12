La lesión de Duván Zapata se volvió novela: ¿incomodidad en Atalanta?

Las dificultades físicas de Duván Zapata en el Atalanta ya es, según los medios italianos, una auténtica telenovela.

El goleador del equipo se está tratando la lesión en el aductor de su pierna derecha y, aunque ya tiene el alta médica, no ha podido volver a las canchas por lo que se califica en el Calcio como un problema sicológico.



Aunque en el club se ilusionaron con su regreso para un momento clave como el duelo contra Shakhtar, para lograr la clasificación a octavos de final de la Europa League, finalmente no reaparecerá en 2019.



Por eso medios como el portal Calciomercato ya hablan de 'novelón': "El futbolista colombiano, lesionado con su equipo nacional el 6 de octubre pasado y con una lesión de primer grado en el aductor de la pierna derecha, aún no se siente sicológicamente listo para aumentar las cargas de trabajo y la fuerza para regresar al campo.", dijo el medio.





Zapata, según La Gazzetta dello Sport, tendría "una cicatriz de una lesión muscular previa que aún le causaría algunas molestias al patear".



La situación ha hecho que Zapata busque asesoría en España, donde según Calciomercato, espera fortalecer el músculo para volver sin contratiempos en 2020: "Atalanta ha otorgado permiso a su jugador para regresar al tratamiento durante unos días en el centro de rehabilitación del Dr. Carlos Moreno Pedrosa, un fisioterapeuta colombiano de confianza. Zapata realizará en Sevilla ejercicios específicos para mejorar la elasticidad del músculo y, según las estimaciones iniciales, este nuevo período de tratamiento retrasará su regreso al campo hasta el año nuevo".