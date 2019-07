El DT de América respondió a Roger: 'Aquí no tenemos a nadie a fuerza'

Las palabras de Roger Martínez generaron incertidumbre en América de México y en el periodismo, situación que generó todo tipo de rumores y que obligó al técnico del club, Miguel Herrera, a aclarar la situación del jugador colombiano en rueda de prensa posterior al triunfo de su equipo sobre Rayados de Monterrey, luego de la primera jornada de la Liga MX.



“Él (Roger Martínez) no pidió su salida del club, quiero aclarar eso. Lo que él dijo fue que si había una posibilidad de Europa se tuviera en cuenta, pero una oferta así no hay y eso se lo dije claro, ‘no hay una oferta en el club ni en la mesa de Santiago Baños que es el presidente’”, arrancó diciendo Herrera.



Quien luego prosiguió: “Si sabes que eres un jugador importante, que costaste mucho dinero, ten en cuenta que América va a comprar jugadores no para venderlos sino para que estén aquí y hagan lo que él hizo el día de hoy. Él está muy consciente de eso y no es que se quiera ir. Tiene 25 años, la ilusión de estar en Europa como todos los jugadores y eso no se lo podemos cortar a alguien, es algo que tenemos claro con Santiago (Baños), aquí no tenemos a nadie a fuerza”.



Entonces concluyó: “Pero nosotros hemos ido a buscarlo, tuvimos que pagarlo caro y fue una buena inversión del club, así que si llega una buena oferta y él se quiere ir, pues no podemos retenerlo, pero no es que él se quiera ir, yo no puedo detener a nadie que no quiere estar en el club. Sin embargo él demostró hoy que quiere estar metido acá, que su cabeza está en el América y que deje a su representante y al presidente del club que si hay una oferta la manejen, porque él ahorita está haciendo lo que yo quiero que haga y lo está haciendo muy bien”.



Con estas palabras, Herrera aspira a dejar clara la situación del colombiano, quien anotó el cuarto gol de su club frente a Rayados y, por ahora, parece que seguirá en el equipo con el que ha podido volver a demostrar su mejor nivel luego de un mal paso por la liga china y la liga española.