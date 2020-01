Las veces que James fue campeón sin jugar el partido definitivo

James Rodríguez ganó un nuevo título con el Real Madrid, el octavo con este club, y sigue cosechando títulos en el fútbol Europeo para pasar en la historia de Colombia.



Sin embargo, al volante otra vez le tocó ver la final desde el banco y aunque quedará dentro del plantel campeón de este torneo, es otro título que gana sin disputar el partido definitivo.

Pero esta no es la primera vez que le sucede al colombiano. Dentro de los 21 títulos que ha ganado en Europa, James David no ha podido jugar el encuentro definitivo por el título en ocho oportunidades.



En Porto ganó 8 trofeos, pero no jugó en dos. En Real Madrid se coronó campeón en ocho oportunidades, pero solo en cuatro no actuó ni un solo minuto en el juego definitivo. Mientras que Bayern ganó cinco títulos y en cuatro no actuó.

Estas fueron las ochoc veces en las que James no jugó el partido definitivo por el título, pero sí se coronó como campeón.



Liga de Portugal 2010-2011: El Porto de James era líder con 13 puntos de ventaja sobre Benfica al inicio de la fecha 25, pero en esa jornada se enfrentaban esos dos clubes. En aquel encuentro jugaro Falcao y Guarín, pero con el colombiano recién llegado de Banfield. El final terminó con triunfo 1-2 de Porto sobre Benfica y una ventaja de 21 puntos que, a falta de cinco fechas por terminar el campeonato, dejó campeón al equipo de James, quien no actuó.



Supercopa de Portugal 2011: James no fue convocado para el partido entre Porto y Vitória Guimaraes que se disputó el 7 de agosto del 2011. Porto venció 2-1 y se coronó con el título.



Champions League 2015-2016: Era su primera final de Champions con el Real Madrid, que enfrentó al Atlético de Madrid el 28 de mayo del 2016. El volante inició el partido en el banco de suplentes con la ilusión de tener minutos, pero nunca jugó el partido. Los merengues ganaron por penaltis y él también celebró.

James alzó el título de la Champions dos veces, pero nunca jugó. Foto: Reuters

Champions League 2016-2017: Aunque tuvo poca participación en la temporada, James fue convocado para el partido entre Real Madrid y Juventus. Pero una gran sorpresa se llevó el colombiano en Cardiff, pues Zidane lo mandó a la tribuna y fue uno de los descartados. También celebró el título, aunque definía su salida del club.



Mundial de clubes 2016: Real Madrid llegó sin problemas a la final del Mundial de clubes contra el Kashima, que había eliminado a Nacional del torneo. Pero en aquel juego de Japón el colombiano se quedó en el banco de suplentes y vio cómo su equipo venció a los japoneses en el tiempo de adición. Zidane prefirió a Kovacic, Isco y Morata sobre el colombiano.

Supercopa de Alemania 2017: James recién llegaba al Bayern Múnich y su equipo se enfrentó con Borussia Dortmund por el primer título de la temporada. El colombiano no estuvo por una lesión, pero su equipo ganó por penales.



Supercopa de Alemania 2018: una vez más una lesión sacó al colombiano de un partido por el título. Bayern enfrentó al Frankfurt, pero días antes sintió una molestia muscular que no le permitió actuar en este juego. Bayern venció 5-0, pero él no estuvo en el campo.



Bundesliga 2019: el conjunto bávaro ganó en el último partido por 5-1 sobre Frankfurt y el colombiano no hizo parte de ese último juego, que dio el título de Alemania.



Copa de Alemania 2019: el colombiano no estuvo ni en los suplentes en la victoria por 3-0 sobre Leipzig, que dio el título de la Copa.



Supercopa de España 2020: En su regreso al Real Madrid, James Rodríguez estuvo en la Supercopa de España. Aunque jugó la semifinal, no estuvo en la final contra Atlético de Madrid, que se definió por penaltis.