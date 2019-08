¡Lo quieren lejos! Hinchas de Inter cuentan días para adiós de Tréllez

Aunque se esperaba que su paso por Internacional fuera más favorable que su última actuación en Sao Paulo, lo de Santiago Tréllez en el fútbol brasilero no ha sido bueno y por el contrario ha dejado mucho que desear, tanto entre hinchas como entre cuerpo técnico, que ya no lo tiene demasiado en cuenta.



El hijo de John Jairo, de paso en Colombia por equipos como Medellín y Atlético Nacional, lleva 13 partidos disputados con Internacional y no ha podido marcar un solo gol en ninguno de esos juegos, más allá de que en 8 de esos 13 partidos ha sido titular, motivo que generó la protesta de una afición exigente.



Partiendo de este dato los hinchas realizaron un sitio web llamado “Gracias Trellez” (www.obrigadotrellez.com.br), en el cual agradecen de manera sarcástica al delantero por sus buenas actuaciones y tienen un contador gigante en la parte inferior, que les permite tener conocimiento de los días, las horas, los minutos y los segundos que quedan para la finalización del préstamo del colombiano.



La situación, como se puede ver, no es nada favorable para un atacante cuyo paso en los últimos equipos no ha sido bueno, teniendo en cuenta que desde 2018 hasta este momento apenas ha conseguido 7 tantos.



Así luce la página web que diseñaron los aficionados del club. Foto: Captura de Pantalla