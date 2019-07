Las declaraciones del entorno de James que ilusionan al Atlético

El futuro de James Rodríguez cada día tiene un capítulo nuevo y esta vez llega por cuenta del Atlético de Madrid. Hace algunas semanas se especuló que ese club tendría intenciones de fichar al colombiano, pero poco se ha avanzado en el tema, contrario a lo que sucede con Napoli.

El conjunto italiano tiene toda la intención de fichar al colombiano y con ese objetivo ha establecido varias conversaciones con las directivas del Real Madrid, aunque aún no llegan a ninguna solución.

Es por eso que en Atlético de Madrid se ilusionan con la llegada del colombiano y mucho más luego de las declaraciones de Juan Carlos Restrepo, el padrastro de James y quien habló con 'El Larguero', de la 'Cadena Ser'.

"No tengo argumentos para decirte si está más cerca del Napoli o del Atlético. James ya conoce Madrid, España, y tiene su casa en España, ese sería mi argumento, que no tiene que ver con opinión de James. ¿Si quiere que sus hijos estudien en España? Seguramente, no sabría decirlo", dijo el antioqueño.

Aunque él fue precavido con sus palabras, en España se generó gran conmoción por esas declaraciones que no descartan la opción de que James se vista de colchonero. Además, el padrastro también habló de la importancia de los técnicos para definir el futuro de Rodríguez Rubio.

"No sé si tiene claro a dónde quiere ir, pero si yo fuera él, iría donde me quisieran tener y si el técnico, llámese Ancelotti o el ‘Cholo’ Simeone quieren contar con él, creo que James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellas... No podría decir que Zidane no le ha tratado con cariño, seguramente los gustos deportivos del señor Zidane no son del agrado de las condiciones que James puede ofrecer. Cuando Zidane dirigió al Real Madrid, James, siendo el volante de menos participación fue el mejor asistidor y el volante de mayores valoraciones promedio", explicó.