Así debería mover sus fichas el Real Madrid para abrir espacio a James

La posibilidad de ver a James Rodríguez nuevamente vestido de blanco está a la vuelta de la esquina.

Si las versiones que llegan desde España son ciertas, se quedaría en Real Madrid más por fuerza de las circunstancias que por convicción, lo que le pone un reto a su carrera: convencer a Zinedine Zidane de que estaba en un error cuando, hace dos años, le negó su confianza.



James vuelve a una plantilla en la que permanece la mayoría de sus compañeros de hace dos temporadas, lo que es bueno porque le ahorra la adaptación, pero es malo porque permanecen los mismos jugadores que lo condenaron a la suplencia.



A la hora de regresar, su primera preocupación será convencer a Zidane que es una alternativa para Asensio, lesionado de gravedad y ausente por al menos 8 meses. Una vez logrado eso, que ya es muy complicado, habría que ver quiénes tendrían que moverse de sus zonas para abrirle espacio al colombiano.



¿Cómo juega el nuevo Madrid de Zidane?



Por lo que se ha visto, Real Madrid seguirá casado con la apuesta del módulo 4-3-3, que tan buenos resultados le dio a Zidane en su primera etapa en el equipo ‘merengue’.



La diferencia es que ya no tiene la BBC, pues Cristiano se llevó sus goles a Juventus, a Bale le cerró la puerta en la cara y solo le queda Benzema, ‘el niño de sus ojos’, quien parece seguir siendo indiscutible a pesar de la llegada de Jovic, que por ahora no pasa del rango de intrascendente.







El problema serio es que con ese módulo perdió siempre en pretemporada. Contra Atlético, en el 7-3, jugaron Modric a la derecha, Kroos en el medio e Isco hacia la izquierda, con Vinicius, Jovic (se lesionó, jugaría Benzema) y Hazard en ataque. Y fue la debacle.



La alternativa es un 4-4-2, que usó en su mejor de preparación, con Kroos y Modric en el doble pivote, Hazard y Lucas Vásquez como apoyos de los delanteros y Jovic y Benzema en punta.



¿Cómo se acomodaría James ante esas opciones?



Si Zidane decidiera darle una nueva oportunidad al colombiano, habría que saltarse la fila de varios jugadores de la plantilla que hoy esperan estar entre los inicialistas, especialmente tras la baja de Asensio.



Sabiendo que Hazard es intocable por el extremo izquierdo –donde suele jugar James-, y entendiendo que el puesto de delantero no es para él, las opciones son completar la línea primera línea de volantes en el 4-3-3 o jugar por el extremo derecho en el 4-4-2.



En la primera opción, el tema es complejo. En el medio campo la situación es idéntica a la de hace dos años: Modric y Kroos son indispensables para el DT y difícilmente, salvo lesión, le abrirían un espacio al colombiano. Queda ser volante por izquierda, puesto que hoy es de Isco.



¿Lo malo? James tendría allí unas labores defensivas que no le fluyeron antes ni ahora. Se perdería, como cuando lo intentó en el Bayern Múnich. Y si además llegara Pogba, como se rumora, la opción desaparecería totalmente.



¿Lo bueno? Isco no ha tenido regularidad en esa posición, Modric pasa por sus horas más bajas y Kroos, que es el más fijo, ya fue buen socio del zurdo en el pasado. Podría ser…



En el segundo módulo, queda un espacio por la punta derecha, cuyo dueño natural, al menos para Zidane, es Lucas Vásquez. Sí, el mismo que ya otras veces condenó a James a la suplencia. Lo bueno para el 10 colombiano es que ahí lo ha puesto a jugar Carlos Queiroz en la Selección, por lo cual el puesto no le resulta ajeno. Y si es la única opción de jugar, menos.







¿Una tercera vía?



Un golpe en el tablero, creando la figura de mediapunta, parece poco probable, por lo que ha mostrado Zidane. Pero también es cierto que un 7-3 amerita al menos la duda y esa posición sería ideal para el colombiano… Y para Hazard, el de los 100 millones de euros.



La realidad es que lo primer es saber si James seguirá o no su carrera en el Real Madrid. Lo demás es paciencia para saber que sería relevo e intensidad para intentar que esa realidad cambie.