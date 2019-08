Difícil presente: las coincidencias entre los casos de James e Icardi

James Rodríguez no atraviesa un buen momento en Real Madrid y aunque no sabe dónde continuará su carrera, se entrena con parte del plantel del club merengue a la espera de noticias con una única certeza: no será tenido en cuenta por Zinedine Zidane para los partidos amistosos del equipo y, de igual manera, tampoco está seguro si será tenido en cuenta para el inicio de la Liga.



La situación para el colombiano es complicada, durante todo el mercado estuvo a la espera de una razón que le diera claridad respecto al lugar en el que iba a jugar, teniendo en cuenta que finalizó su préstamo con Bayern Múnich y en el club bávaro decidieron no hacer efectiva la opción de compra que tenían por él, sin embargo, esta nunca llegó y aunque se dice que Atlético de Madrid y Napoli siguen interesados, entre clubes, todavía, no se ha solucionado nada.



A unos miles de kilómetros de Madrid, más precisamente en Milán, un futbolista argentino atraviesa una situación relativamente parecida: se trata de Mauro Icardi, quien desde la llegada de Antonio Conte a Inter tuvo por seguro que no jugaría en el club, sería alejado del grupo y debería entrenarse solo hasta que no se le encontrara un equipo.



Icardi fue devuelto de la concentración de Inter en primera instancia y aunque días más tarde pidió poder entrenarse a la par de sus compañeros, tras permitírsele esto, también se le aseguró que no sería tenido en cuenta para ningún partido amistoso de pretemporada y que estaban buscando una salida lo antes posible.



Y aunque muchos dirán que lo de Icardi es diferente, hay algunos puntos parecidos que a continuación remarcaremos.

Valor del mercado



El valor del mercado de ambos jugadores ha decrecido pues ninguno de los dos es tenido en cuenta por sus entrenadores, el mercado sigue corriendo y cada vez son menos los pretendientes que tienen ambos futbolistas.



Vienen de una temporada de altos y bajos

Tanto James como Icardi tuvieron muy buenos momentos a lo largo de la temporada anterior y aunque el colombiano no tuvo problemas personales ni en los que interviniera su pareja, como es habitual en el caso del argentino, lo cierto es que fue un año en el que ambos tuvieron momentos de gloria y otros que tuvieron que seguir desde el banco.



Los técnicos no cuentan con ellos

Ni Antonio Conte, quien ya dejó en claro que no tendrá en cuenta a Icardi, ni Zinedine Zidane, a quien le falta un poco más de claridad para afirmar esto, tienen en cuenta a ambos futbolistas, pese a que considerando la situación de sus equipos ambos podrían ser útiles en sus respectivas funciones.



Pocos pretendientes

El tema de James está claro: Napoli, Atlético de Madrid o el mismo Real Madrid son los únicos tres que, de momento, aparecen en su futuro. Napoli es el más probable pero se rehúsa a pagar los 42 millones de euros que pide el Real y quiere un préstamo. Atlético es caso aparte pues el merengue no quiere seguirlo fortaleciendo y en el equipo del Santiago Bernabéu sería nada más que un jugador alternante.



Por el lado de Icardi la situación es compleja: Inter solo acepta una venta, su agente (esposa) quiere que lo dejen salir por un precio inferior o a costo 0 y aunque Roma ha estado tanteando la alternativa, el jugador ha puesto algunos inconvenientes. Juventus y Napoli sonaron fuerte para llevárselo.



En conclusión y como pueden ver ambos jugadores no tienen nada sencillo su futuro y si bien es cierto que son buenos futbolistas que pueden aportar un toque diferencial a su club, mientras transcurren los días, su precio sigue bajando y los clubes que los pretenden aprovechan la situación a la espera de conseguirlos al precio que ellos quieran o de la mejor forma.