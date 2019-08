Lewandowski extraña a James: 'no tenemos suficientes jugadores'

Bayern Múnich está finalizando la pretemporada y, aunque tiene la nómina más poderosa de Alemania y una de las mejores del mundo, ha perdido a hombres que, como dice su goleador Robert Lewandowski, dejan un hueco complicado de llenar.

Precisamente, el estelar polaco se refirió a tres ausencias que todavía se sienten fuerte en la plantilla: "En ataque hemos perdido a tres jugadores: Ribéry, Robben y James. Y, por el momento, no tenemos ninguna nueva incorporación para esos puestos", dijo en una entrevista con el diario Sport Bild.



Lewandowski entiende que las llegadas de Lucas Hernández, Benjamin Pavard y el joven delantero Jann-Fiete Arp son favorables pero no suficientes para la exigente temporada que está por comenzar.



"Jugar toda una temporada con 13 o 14 profesionales experimentados va a ser duro", dijo. "Tenemos 50 o 60 partidos, no hay que pensar solo en la semana próxima sino en tres, cuatro, cinco o seis meses. Y por eso no tenemos suficientes jugadores. (Uli) Hoeness y (Karl-Heinz) Rummenigge conocen mi opinión... Aunque Sané venga necesitamos otro extremo", añadió.



El polaco sabe que el peso ofensivo que tenían con James, Ribery y Robben era muy importante, que con ellos había relevos suficientes y de nivel a la hora de pelear no partidos sino títulos y por eso lanza la alerta. La calidad se extraña y eso en Bayern lo tienen claro.