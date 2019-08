Así son los plazos para definir el futuro de James: ¡el tiempo corre!

James Rodríguez está pendiente de saber cuándo, cómo y dónde continuará su carrera profesional. Sabe que debe ser paciente pero también entiende que el tiempo corre y la ventana de verano no es eterna.

Sobre el papel, las opciones extraoficiales pasan por España e Italia y, aunque es poco probable, algún rumor apuntó a La Premier League y a Turquía.



Lo claro es que la opción de China está totalmente descartada: el mercado ya cerró y nunca fue una idea atractiva para el colombiano.







Es importante decir que el reloj corre y, si hubiera un cambio de Liga, James y su agente Jorge Mendes necesitan moverse rápido para no sueprar los plazos.



Repasamos el calendario:



La primera ventana de mercado que se cierra no es la Premier League, es la MLS de Estados Unidos: el 7 de agosto. Aunque nunca pasó de ser un rumor, en algún se momento se le relacionó con el nuevo equipo de Miami. No será esta vez.



La Premier League es la razón de la prisa en Europa, pues cierra el 8 de agosto, a las 6:00 p.m. hora local. Eso sí, se cierra para las incorporaciones pero no para las salidas, lo que permitirá, por ejemplo, que Paul Pogba pueda salir del Manchester United hacia el Real Madrid. Ese movimiento podría impactar a James, pues su fichaje precipitaría su salida definitiva del equipo 'merengue'.



LaLiga de España, a su turno, cierre el próximo 2 de septiembre. Y si el Madrid tiene dos asuntos que resolver antes de esa fecha: aprueba la presunta oferta de Atlético de Madrid por 50 millones de euros o acepta la oferta de cesión y pago a un año de Napoles.







El mismo 2 de septiembre se cierra el mercado de Turquía, tema que tiene relevancia porque Fenerbahce había preguntado en las últimas horas por el creativo.



Finalmente, la Liga que podría poner presión al caso James sería la de Italia. El cierre es el 23 de agosto, lo que obliga a decidir pronto, primero la oferta de Napoles, que debe llegar a los 50 millones de euros para competir con la que habría hecho Atlético; y después la respuesta del Madrid, que necesita hacer caja y agilizar el trámite.



Otras Ligas que no están inmersas en el caso James pero podrían definir el futuro de otros jugadores son Francia (2 de septiembre), México (5 de septiembre), Portugal (22 de septiembre) y Argentina (24 de septiembre).



