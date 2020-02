Luis Suárez está cerca de un equipo de Primera: estas son sus opciones

Luis Suárez es uno de los futbolistas colombianos más cotizados y prometedores en el fútbol europeo. Aunque juega en la Segunda División de España, sus 14 goles con el Zaragoza lo han convertido en uno de los fichajes que varios equipos pretenden para la próxima temporada. Para fortuna de Suárez, en 2020/2021 se le cumpliría el sueño de jugar en un equipo de Primera en el Viejo Continente.

Sonó para el Barcelona recientemente, pero parece que no pasa de ser una especulación más de la prensa española. Lo cierto es que otros clubes, no tan poderosos y rimbombantes como el Barça, sí quieren tenerlo en sus filas.



El más reciente interesado sería el Getafe, de España. Pues según el periodista Roberto Gómez, aseguró en Radio Marca que ese club tendría muy adelantadas las conversaciones con el Watford de Inglaterra, dueño de sus derechos, e incluso se atrevió a decir que la negociación estaría ya cerrada.



Sin embargo al colombiano le sobran pretendientes y parece poco probable que Watford se adelante a ceder a una de sus promesas pudiendo encontrar una oferta más seductora al final de la campaña.



El periódico de Aragón aseguró que el mismo equipo Inglés no descarta llevar a Suárez en caso de permanecer el próximo año en la Premier League, y que tendría lista la renovación de su contrato, que por ahora va hasta 2021. Y en caso de descender a la Championship, empezaría a escuchar ofertas.



Otros clubes que ya preguntaron al Watford por Luis Suárez son el Espanyol y el Leganés, pero tendrán primero que garantizar su estadía en Primera y luego hacer un llamativo ofrecimiento para quedarse con el colombiano, sea en préstamo o vendido.



Por ahora a Luis Suárez le queda seguir en racha goleadora, mostrar su potencial y ayudar al Zaragoza a ascender. Después la vitrina dará sus frutos.